ALBERESE – Un’escursione in canoa per vivere il fiume e la natura attraverso i sensi. Si è svolta il 25 settembre, nell’ambito del progetto «Percorsi visuotattili tematici su storia e natura del territorio», un’iniziativa dedicata all’inclusione e alla possibilità di conoscere e vivere il territorio attraverso esperienze accessibili.

Il progetto rientra nel bando «Attività artistiche e culturali 2026», cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e ha coinvolto i soci della sezione di Grosseto dell’Uici, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

L’appuntamento si è svolto nel primo pomeriggio presso l’imbarco delle canoe stabilizzate della Cooperativa Silva, un’attività che da anni propone, durante la stagione primaverile ed estiva, un particolare itinerario sul fiume all’interno del Parco della Maremma.

Gli ospiti con disabilità visiva, accompagnati dai loro accompagnatori, hanno potuto vivere l’esperienza in acqua attraverso una vera e propria immersione nella dimensione sensoriale della natura. A bordo delle canoe, descritte come un modo per sentirsi quasi «seduti» sull’acqua, i partecipanti hanno percorso circa quattro chilometri complessivi, tra andata e ritorno, unendo alla scoperta dell’ambiente anche l’attività fisica della pagaiata.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le realtà coinvolte e dall’attenzione dell’Associazione Alcedo ai temi dell’inclusività. Una collaborazione con l’Uici che prosegue da anni e che comprende anche la realizzazione di pannelli sensoriali, previsti tra le altre azioni del progetto, che si concluderà nella primavera del 2027.

L’obiettivo è infatti costruire percorsi capaci di rendere la conoscenza della storia e della natura del territorio sempre più accessibile, utilizzando strumenti e modalità che permettano di coinvolgere anche le persone con disabilità visiva.

La giornata si è conclusa all’Agriristoro Pavin di Alberese, dove i partecipanti sono stati accolti in un clima di collaborazione e convivialità, chiudendo un’esperienza all’insegna della natura, dell’inclusione e della condivisione.