PORTOFERRAIO. Si è insediato ieri, 25 settembre, il Consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, nominato con il decreto del 16 settembre scorso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Tutti presenti alla prima seduta di insediamento: Simone Meloni, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Luigi Lanera, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Rita Bacci, Angelo Banfi, Susanna Berti e Gabriele Rotellini, in rappresentanza della Comunità del Parco; Cesarina Barghini, in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale.

La riunione si è svolta in presenza, con la partecipazione anche del Collegio dei Revisori al completo e della Direttrice Sonia Anelli in collegamento, in un clima positivo e costruttivo. I consiglieri hanno manifestato entusiasmo, disponibilità al confronto e volontà di contribuire concretamente al futuro del Parco ciascuno per le proprie esperienze e competenze.

La prima decisione è stata la scelta della Vicepresidente del Parco: Susanna Berti, nominata all’unanimità per la sua esperienza pregressa nel Parco e nel rispetto della parità di genere. La prima donna Vicepresidente del Parco affiancherà il Presidente Matteo Arcenni nel lavoro di indirizzo dell’Ente.

Il Presidente Matteo Arcenni esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori:

«Sono molto soddisfatto di questa prima giornata di lavoro in cui abbiamo affrontato le priorità di lavoro. Ho trovato nei consiglieri entusiasmo, disponibilità al confronto e soprattutto una forte voglia di fare. È una bella squadra, composta da persone con esperienze e sensibilità diverse, che possono dare un contributo importante al futuro del nostro Parco».

«Abbiamo davanti molte sfide e molto lavoro da fare, ma partiamo con lo spirito giusto: quello di collaborare, confrontarsi e cercare insieme soluzioni concrete. Vogliamo costruire un Parco sempre più vicino alle comunità, capace di tutelare il proprio patrimonio naturale e, allo stesso tempo, di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. L’ambizione è fare dell’Arcipelago Toscano un’eccellenza nel sistema dei parchi nazionali, attraverso il lavoro di una squadra unita e competente».

Con l’insediamento dell’organo di indirizzo prende così avvio una nuova fase per il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, che riparte a pieno regime dopo oltre un anno di vacanza dell’organo collegiale.