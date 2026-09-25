ISOLA DEL GIGLIO – “Il circolo di Fratelli d’Italia dell’Isola del Giglio, al termine di un’attenta riflessione e del confronto avvenuto tra le forze politiche del centrodestra isolano che si riconoscono nella lista “Orgoglio Gigliese”, esprime fiducia nel percorso avviato in vista delle prossime elezioni comunali del 2027”.

A dirlo in una nota, è il circolo comunale FdI Isola del Giglio.

“Il confronto tra le diverse componenti del centrodestra rappresenta – commentano dal circolo – un passaggio importante per individuare una proposta politica condivisa e in grado di raccogliere le diverse sensibilità presenti nell’area. Fratelli d’Italia ritiene che, attraverso il dialogo e la collaborazione tra le forze che compongono “Orgoglio Gigliese”, si possa arrivare a una soluzione comune anche per la scelta del prossimo candidato sindaco”.

“Guardiamo con fiducia al percorso di confronto avviato e siamo convinti che, mettendo al centro l’interesse della comunità gigliese e lavorando con spirito di collaborazione, sarà possibile individuare una candidatura condivisa dalle forze del centrodestra, confermando la nostra disponibilità a proseguire il confronto con le altre componenti della coalizione, con l’obiettivo di arrivare alle elezioni comunali del 2027 attraverso un percorso unitario” termina il circolo di Fratelli d’Italia dell’Isola del Giglio”.