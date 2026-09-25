GROSSETO – Prende il via la stagione invernale di calcio a 5 targata Uisp e lo fa con la disputa della Supercoppa tra Pathetic, vincitore del campionato di serie A 2025/26 e Sbronzi di Riace, finalista della Coppa Provinciale vinta dall’Atletico Barbiere, che quest’anno per motivi lavorativi non ha potuto partecipare ai campionati. Ed è proprio la società del presidente Gazzetta ad alzare al cielo il primo trofeo stagionale, spuntandola di misura (4-3) sul team di Poli al termine di una gara equilibrata e già giocata su buoni ritmi nonostante siamo agli albori della nuova annata.

Nel primo tempo Raia e compagni scappano sul 2 a 0 grazie alla freddezza sui calci piazzati di Erind Smajli, a segno su calcio di rigore e su punizione. Ma il Pathetic reagisce prontamente ad inizio ripresa, riequilibrando il parziale con i centri di Magini e Calzolani. La gara scivola via sui binari dell’equilibrio, con il botta e risposta ancora tra Smajli e Calzolani che produce una nuova situazione di pareggio sul 3 a 3, ma Smajli decide di ergersi ad assoluto man of the match bucando Trombetta per la quarta volta e regalare ai suoi la prima, grande, soddisfazione stagionale.

Un 2026-27 in cui il calcio a 5 Uisp alza l’asticella offrendo un’esperienza nuova e più coinvolgente ai propri associati: dopo aver ammodernato e rimesso a nuovo i tre campi della sede di Via Europa, gli impianti sono stati dotati di telecamere che riprenderanno le gare di calcio in stagione e anche la piattaforma gestionale di campionato e coppa sarà modernizzata e resa più interattiva. Le società hanno recepito in modo positivo le novità, con il numero di squadre che sale fino a 32 e, dopo il prologo della Supercoppa, da lunedì 28 le prime due giornate di coppa daranno il via a un 2026/27 che si preannuncia stimolante e divertente.

PATHETIC-SBRONZI DI RIACE 3-4

PATHETIC: Trombetta, Argenti, Betti, Calzolani, Magini, Pasquini. Dir. Poli.

SBRONZI DI RIACE: Bianchi, Simi, Bernardini, E. Smajli, Russo, Raia, K. Smajli.

ARBITRO: Samuel Nerozzi.

RETI: pt. E. Smajli (2); st Magini, Calzolani, E. Smajli, Calzolani, E. Smajli.