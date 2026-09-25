Foto di repertorio

GROSSETO – Grande successo della ricetta Terramare per scoprire la Maremma ed in particolare la valle del fiume Ombrone attraverso lo sport. Un fenomeno che ha attratto, da febbraio a settembre, tantissime persone, sia in termini di gite organizzate da scuole che di turismo stagionale. In particolare spicca il dato relativo alle scuole che con oltre 800 studenti hanno scelto di scoprire il fiume Ombrone attraverso l’attività di soft rafting e di packraft guidati da Terramare.

Complice sicuramente l’organizzazione dell’ormai consolidato evento Palio Rafting Studentesco (nella foto) che da novembre a maggio vede oltre sei istituti allenarsi almeno due volte nelle attività di pagaiata sui gommoni raft.

Il tratto di fiume più battuto nei mesi autunno invernali e primaverili sicuramente quello vicino alla città di Grosseto, da San Martino fino all’Aurelia antica passando dal Berrettino.

In estate invece prevale il torrentismo sui fiumi affluenti dell’Ombrone e sull’Albegna oltre alle classiche e ormai consolidate attività di surf ed escursionismo in kayak e sup sul litorale maremmano.

“Quando abbiamo pensato e strutturato questo progetto – afferma Maurizio Zaccherotti, presidente Associazione Terramare – volevamo valorizzare il turismo sportivo partendo dal concetto che la Maremma è una stupenda palestra a cielo aperto che permette di sviluppare qualsiasi tipo di attività dal mare alla montagna. Oltre agli eventi sportivi organizzati soprattutto per gli studenti, come il Palio rafting, abbiamo strutturato negli anni delle innovative attività escursionistiche in acqua che regalano emozioni al turista in cerca di ‘adrenalina’ in posti esclusivi. Ad esempio il Torrentismo sui fiumi Albegna, Ente e Farma è diventato il nostro cavallo di battaglia durante il periodo estivo quando il fiume Ombrone è haimè in secca. Questo tipo di attività che prevede la discesa con mute, caschi e salva gente in modalità libera, si svolge completamente in acqua, camminando nel greto del torrente, scivolando in sicurezza lacune rocce, facendo tuffi etc. L’attività punta a valorizzare luoghi unici dove l’acqua nel tempo ha sviluppato canyon e valli incantate. In questo senso quindi crediamo di contribuire fattivamente alla creazione di un indotto in Maremma qualificando realtà importanti come la valle dell’Ombrone e i territori dell’Amiata senza tralasciare il litorale dove ancora nel mese di ottobre effettuiamo lezioni i kayak, sup e surf”.

Terramare diviene sempre di più una realtà associativa che valorizza il territorio animando le località e promuovendo lo sport di base a stretto contatto con la natura.