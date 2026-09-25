FOLLONICA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, sulla SR 439, nel territorio di Follonica, dove si è verificato uno scontro tra una moto e un’auto.

L’allarme è stato attivato dal 118 della Asl Toscana Sud Est alle 15.41. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 20 anni, che è stato soccorso e successivamente trasportato all’ospedale di Grosseto in codice 2. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza di Massa Marittima e le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.