ORBETELLO – «Sulla Rocca di Talamone il sindaco Andrea Casamenti bluffa», esordisce così il “Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano”, commentando le dichiarazioni del sindaco di Orbetello sull’ipotesi di acquisizione della Rocca di Talamone nell’ambito dell’operazione relativa alla nuova sede della Guardia di Finanza.

«Basta leggere gli atti approvati dalla sua stessa Giunta per scoprire che, al momento, il Comune di Orbetello non ha acquisito la Rocca, non esiste alcun accordo che ne preveda con certezza il trasferimento al Comune e non c’è neppure un progetto per la sua valorizzazione. Ci sono soltanto un’intenzione politica e una possibilità tutta da costruire», dice il comitato.

«La delibera di Giunta numero 270 del 15 settembre parla chiaro – rimarca il gruppo – viene approvato soltanto un atto di indirizzo relativo a uno schema di protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio, Comune e Guardia di Finanza, la cui approvazione definitiva è peraltro demandata al Consiglio comunale».

«Il progetto prevede che il Comune metta a disposizione l’immobile ex Omni per le esigenze della Guardia di Finanza e che venga successivamente perfezionata una permuta con immobili dello Stato di interesse comunale. Ma la Rocca di Talamone, contrariamente all’impressione che si cerca di accreditare pubblicamente, non figura tra i beni individuati dal Protocollo» dice il comitato.

«L’articolo 4 è inequivocabile – prosegue – Gli immobili attualmente individuati sono l’ex Omni, il Palazzo del Colonnello, il Bastione Santa Barbara e la Caserma della Guardia di Finanza di Porto Ercole. Della Rocca di Talamone non c’è traccia. Il Protocollo lascia semplicemente aperta la possibilità di integrare o sostituire in futuro questo elenco con altri immobili».

E il Comitato puntualizza ulteriormente: «Sarà il Comune, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, a dover individuare gli immobili dello Stato di interesse comunale. È dunque singolare trasformare una possibilità futura in un risultato già sostanzialmente raggiunto. Prima di annunciare alla stampa che la Rocca entrerà nel patrimonio comunale, sarebbe opportuno spiegare ai cittadini che oggi non esiste alcun atto che disponga quel trasferimento».

«Non sappiamo quale valore economico sarà attribuito alla Rocca, se il Demanio accetterà di inserirla nella permuta, quale sarà il valore dell’ex Omni e degli altri immobili coinvolti e, soprattutto, a quali condizioni l’operazione potrà effettivamente concludersi. Lo stesso atto comunale stabilisce che la permuta dovrà rispettare l’equilibrio economico e avvenire senza oneri aggiuntivi o conguagli a carico dello Stato», spiega il Comitato.

«Sulla Rocca di Talamone c’è anche un altro bluff»

Nei documenti non ci sarebbe alcun progetto. «C’è poi un altro bluff – dicono dal Comitato – si parla già di valorizzazione della Rocca e di una futura utilizzazione per eventi, ma nei documenti non risultano né un progetto per la Rocca, né uno stanziamento specifico, né un cronoprogramma degli interventi. Il Protocollo stabilisce soltanto che le attività saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. La Rocca non ha bisogno di annunci. Ha bisogno da anni di manutenzione, tutela e messa in sicurezza».

«Già nel febbraio 2025 era stata pubblicamente denunciata la necessità di intervenire sulla Rocca, sulle mura e sulle coste di Talamone – ricorda il gruppo – Dopo anni di incuria, presentare oggi come un risultato acquisito ciò che negli atti è ancora soltanto un’ipotesi appare come l’ennesimo tentativo di raccontare una Talamone che esiste negli annunci dell’amministrazione comunale, ma molto meno nella realtà».

«Se Casamenti vuole davvero la Rocca – conclude il Comitato – faccia una cosa semplice: la acquisisca, presenti gli atti, indichi il valore della permuta, trovi le risorse e illustri un progetto concreto per il suo recupero. Quando tutto questo sarà avvenuto, saremo i primi a riconoscere un risultato positivo per Talamone. Fino ad allora, però, un’ipotesi resta un’ipotesi. E chiamarla risultato significa soltanto bluffare con i cittadini».