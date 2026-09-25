GROSSETO – Il tango come strumento di riabilitazione e di socialità per chi convive con il Parkinson. L’associazione Azione Parkinson Odv-Ets di Grosseto riattiva RiabiliTango, gli incontri di tangoterapia già in essere da due anni presso la sede dell’Auser di Roselle.

Un sostegno spesso poco visibile

«Offriamo alle persone affette da Parkinson un servizio di sostegno e accompagnamento, purtroppo spesso poco visto – spiega Carlotta Capanelli, a nome dell’associazione –. Auspichiamo che si voglia dare visibilità alla nostra attività, all’insegna della solidarietà e della coesione sociale».

Ogni lunedì nella sala Auser di Roselle

Gli incontri, all’insegna di «ritmo, coordinazione, ascolto, condivisione, abbracci e sorrisi», si tengono ogni lunedì alle 10.30 presso la sala Auser di Roselle. Un tempo insieme, come lo descrivono gli organizzatori, all’insegna del benessere e della leggerezza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Auser Territoriale Grosseto e con Contatto Armonico.

Per informazioni e per partecipare è possibile contattare Massimo al numero 335 1952090 o Carlotta al 353 4604760.