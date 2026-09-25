Foto di repertorio

PITIGLIANO – Un uomo di 88 anni è stato investito nel pomeriggio a Pitigliano.

L’allarme è stato attivato dal 118 della Asl Toscana Sud Est alle 15.35.

L’anziano è stato soccorso sul posto e, considerate le condizioni, è stato trasferito in codice 2 all’ospedale di Siena a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Pitigliano, la Croce Rossa di Pitigliano, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti sull’accaduto.