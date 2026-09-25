ORBETELLO – Una malinteso con i sanitari ha fatto precipitare la situazione tanto da indurre un uomo di 56 anni a barricarsi dentro casa con il figlio tetraplegico di 29 anni. Una situazione di tensione che avrebbe potuto degenerare e che invece si è risolta grazie all’intervento dei carabinieri.

La chiamata dei sanitari

Ieri pomeriggio ad Orbetello è arrivata una chiamata del personale sanitario. I carabinieri della stazione sono intervenuti assieme al Radiomobile.

Una situazione particolarmente tesa da far preoccupare visto che l’uomo aveva minacciato atti inconsulti.

Il dialogo che ha risolto la situazione

Il comandante di Stazione dei carabinieri, che ben conosceva la famiglia e la situazione, in brevissimo tempo con il dialogo e la comprensione, ha guadagnato la fiducia del 56enne, facendogli aprire la porta di casa consentendo ai sanitari di agire in sicurezza per la gestione del figlio. «Determinante per la risoluzione senza feriti e senza l’uso della forza è stata la grande professionalità ed il rapporto di fiducia che il comandante della stazione di Fonteblanda è riuscito a creare» afferma il Comando provinciale dei carabinieri.