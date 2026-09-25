GROSSETO – Centoventicinquemila euro per migliorare l’assistenza ai pazienti oncologici dell’ospedale Misericordia. È l’obiettivo della 41ª edizione del Mercatino dei Ragazzi, la grande giornata di solidarietà organizzata dal Comitato per la Vita che domenica 4 ottobre tornerà ad animare il centro di Grosseto con centinaia di bambini e ragazzi protagonisti.

Quest’anno la raccolta fondi avrà un doppio obiettivo: 100mila euro saranno destinati alla ristrutturazione e all’ampliamento del Day Hospital di Oncologia Medica, mentre altri 25mila euro serviranno a garantire per un anno la presenza dello psicologo nel servizio di Leniterapia e Cure Palliative.

Un nuovo Day Hospital oncologico

Il progetto più importante riguarda gli spazi dell’Oncologia Medica. L’intervento permetterà di ampliare la sala d’attesa, realizzare una nuova sala prelievi, aumentare la capienza della sala terapie con nuovi lettini e creare un’area riservata agli uffici e ai servizi dei medici. È prevista anche una stanza dedicata ai colloqui clinici con pazienti e familiari.

L’obiettivo è rendere gli ambienti più funzionali per il personale sanitario e, soprattutto, più accoglienti per chi affronta un percorso oncologico.

Il Comitato pagherà per un anno lo psicologo delle cure palliative

Il secondo intervento riguarda invece la Leniterapia e le Cure Palliative. Con la conclusione del contratto dello psicologo che opera nel servizio e in assenza, al momento, di altre coperture economiche, il Comitato per la Vita ha deciso di sostenere direttamente per un anno il costo del professionista, mettendo a disposizione 25mila euro ed evitando così l’interruzione del servizio.

«Il Mercatino dei Ragazzi continua a essere un punto di riferimento insostituibile per la nostra comunità – afferma Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita –. I nostri volontari operano da oltre quarant’anni con la volontà di lasciare un segno concreto nei reparti del nostro ospedale, sostenendo la prevenzione, la cura e soprattutto l’umanizzazione dei percorsi terapeutici per i pazienti oncologici e le loro famiglie».

Bambini commercianti per un giorno

La formula resta quella che ha accompagnato generazioni di grossetani: centinaia di bambini e ragazzi diventeranno “commercianti per un giorno”, mettendo in vendita giocattoli, libri, giornalini, cartoline e piccoli oggetti.

«È una vera palestra di solidarietà – prosegue Menchetti –. Molti dei genitori che oggi accompagnano i propri figli partecipavano al Mercatino quando erano bambini, a dimostrazione di un legame che si tramanda nel tempo».

La partecipazione è aperta agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Grosseto e provincia. Le iscrizioni saranno aperte sabato 3 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 4 ottobre dalle 7:30 alle 12 alla segreteria in piazza Esperanto. L’allestimento dei banchini potrà iniziare dopo le 4 di domenica.

Dalle 17 sarà inoltre attiva in piazza Esperanto un’Isola Ecologica, realizzata con la collaborazione di Sei Toscana, dove lasciare il materiale rimasto invenduto: gli oggetti raccolti saranno destinati ad associazioni benefiche.

Durante la giornata tornerà anche la tradizionale “Pesca della Solidarietà”, con premi messi a disposizione dalle imprese del territorio.

La Cittadella della Salute con screening gratuiti

Il Mercatino sarà affiancato anche quest’anno dalle iniziative dedicate alla prevenzione. In piazza de’ Maria sarà allestita, in collaborazione con l’Asl Toscana sud est, la Cittadella della Salute, dove saranno proposte visite preventive e screening gratuiti in diversi ambiti: oncologia, dermatologia, nutrizione clinica, cardiologia, ecografia mammografica, oculistica, diabetologia, ginecologia, gastroenterologia ed emergenza-urgenza.

Il programma proseguirà sabato 10 ottobre alle 9, nell’Aula Magna del Polo liceale “P. Aldi”, con il XX Congresso medico-scientifico, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori. L’incontro, moderato da Roberto Dottori, sarà dedicato alla prevenzione primaria, ai corretti stili di vita e alle buone abitudini, con la partecipazione degli specialisti dell’Asl Toscana sud est.

Pilia: «La solidarietà diventa interventi concreti»

«Gli obiettivi individuati per questa 41ª edizione sono particolarmente significativi e dimostrano come la solidarietà possa tradursi in interventi concreti capaci di incidere sulla qualità dell’assistenza e sull’umanizzazione delle cure» afferma Silvana Pilia, direttrice del Presidio ospedaliero Area Grossetana.

Pilia sottolinea anche il valore intergenerazionale dell’iniziativa: «Il fatto che il Mercatino coinvolga generazioni diverse, con bambini e ragazzi protagonisti insieme alle loro famiglie, rende ancora più significativo il suo valore: non è soltanto una raccolta fondi, ma una grande esperienza di partecipazione, condivisione e attenzione verso gli altri».

Sulla stessa linea Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto: «Quest’anno assume un valore ancora più importante, perché la generosità dei grossetani contribuirà concretamente alla riqualificazione dell’Oncologia Medica e al sostegno della Leniterapia e delle Cure Palliative del nostro ospedale. Grosseto, ancora una volta, dimostra di essere una comunità capace di esserci quando c’è bisogno».

Il Comitato per la Vita, nato a Grosseto nel 1983, opera da oltre quarant’anni al fianco dei pazienti oncologici raccogliendo fondi destinati all’ospedale Misericordia per progetti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dei tumori.