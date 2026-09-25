Simona Chelli e il Team Italia (da foto di Simone Capozzi)

GROSSETO – C’è anche un po’ di Grosseto sul podio del Campionato mondiale di toelettatura, il World Team Grooming Championship, che si è disputato lo scorso fine settimana in Belgio. Tra i cinque professionisti della squadra italiana, che si è aggiudicata il terzo posto, dopo Canada e Usa, è presente anche Simona Chelli, titolare della Toilette Niagara e della “Simona Chelli Academy” di Grosseto, che quest’anno ha capitanato la squadra.

«Una grande emozione – racconta Simona – anche perché il team italiano si è rivelato il migliore in tutta Europa e questo non può che riempirmi di soddisfazione, soprattutto perché ho avuto l’onore di guidare il team che, a ogni campionato mondiale, viene scelto per diritto in base al lavoro svolto nell’ambito della toelettatura».

Il World team grooming championship

Il Campionato mondiale di toelettatura si svolge ogni due anni. Il team che rappresenta ciascuna nazione è composto da un capitano, un esperto o un’esperta, e da quattro concorrenti, selezionati attraverso una serie di gare a punteggio. I concorrenti si cimentano con altrettante razze e tipologie di pelo, con tecniche e lavorazioni diverse.

Il World Team Grooming Championship riunisce le migliori squadre nazionali di toelettatura provenienti da tutto il mondo ed è organizzato dalla European Grooming Association. Quest’anno si è svolto il 20 settembre, durante l’evento «Groomania», a Waregem, in Belgio, e ha visto competere oltre 25 Paesi.

Simona Chelli (foto di Simone Capozzi)

Simona Chelli opera nel mondo della toelettatura da oltre 30 anni e ha formato decine di toelettatori in molte parti del mondo. Già vincitrice del Campionato mondiale di toelettatura nel 2015, si impegna per offrire un servizio mettendo sempre al centro il benessere e la salute dell’animale.

«Facciamo i nostri complimenti a Simona Chelli per questo importante risultato, fatto di impegno, formazione continua e passione“, dice Davide Pecci, coordinatore sindacale di Cna Grosseto. “Simona è una nostra associata dal 1995 e abbiamo quindi potuto sostenerla nella sua carriera professionale, seguendo la crescita della sua attività: una soddisfazione, quindi, anche per Cna Grosseto».