GROSSETO – Puntata numero 100 per “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco. Per questo traguardo l’ospite è Walter Giustarini, volto ormai molto conosciuto insieme a Nonna Cate, protagonista sui social, in teatro e nella cucina della trattoria di Vallerona. E proprio sul futuro del ristorante arriva la notizia: Giustarini sta lavorando al progetto di aprire a Grosseto, primo passo di un sogno più grande, quello di portare l’insegna della trattoria di Nonna Cate in altre città italiane.

«Voglio portare l’insegna Trattoria da Beppe da Nonna Cate in giro per l’Italia», racconta Giustarini. Il punto di partenza potrebbe essere proprio il capoluogo maremmano: «Partirei da Grosseto, quello che stiamo già cercando di fare è partire da Grosseto».

Secondo Giustarini, trasferire una parte dell’esperienza della trattoria nel capoluogo consentirebbe anche di offrire qualcosa in più ai tanti clienti che arrivano da fuori provincia e da altre regioni. «La gente viene da tutta Italia – spiega – e venire a Grosseto invece che a Vallerona è già un’altra cosa. Puoi fare una passeggiata sul mare, andare in centro, vedere il Duomo. Per chi si fa cinque o sei ore di macchina potrebbe essere un’altra soluzione».

Il ristorante non è però l’unico progetto in cantiere. Dal 9 ottobre Nonna Cate tornerà infatti sul palcoscenico con Paolo Ruffini nello spettacolo “Il Badante”. La tournée toccherà diverse città italiane, tra cui Empoli, Firenze, Roma e Milano, con appuntamenti anche in teatri importanti come il Brancaccio e gli Arcimboldi.

A 90 anni Nonna Cate continua così un’avventura nata quasi per gioco. «È in formissima – racconta Giustarini – e tutto questo calore della gente l’ha ringiovanita. Non si aspettava un affetto così grande». Il suo punto di riferimento, però, resta la cucina della trattoria di Vallerona.

Un percorso che negli ultimi anni ha portato Walter Giustarini e Nonna Cate anche a teatro con “L’età è solo un numero”, spettacolo che ha registrato un grande successo anche al Teatro Moderno di Grosseto, con circa 740 spettatori.

Per Giustarini tutto è iniziato con una scelta di vita precisa: lasciare il lavoro in banca e tornare a Vallerona accanto alla nonna. Adesso, dopo il successo sui social e quello teatrale, il prossimo capitolo potrebbe partire proprio da Grosseto, con un nuovo ristorante legato al nome di Nonna Cate.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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