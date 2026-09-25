CASTIGLIONE DELLA PESAIA – Primo derby stagionale per la Blue Factor: nella seconda giornata della Skate Italia Trophy, sfida contro il Follonica Hockey al Capannino, con inizio alle 20.45, con arbitri Matteo Galoppi di Follonica e Alessandro Gadaleta di Giovinazzo. Una sfida sempre sentita sia per i biancocelesti di Michele Achilli sia dai bianco azzurri, ora allenati da Enrico Mariotti.

Il Castiglione ha esordito nella competizione sabato scorso vincendo 5-2 contro i Pumas, mentre il Follonica non ha ancora giocato partite ufficiali. Sarà dunque una sfida interessante anche se i precedenti non sono poi molti fra le due squadre. Contando le due gare dello scorso campionato entrambe vinte dal Follonica, in tutto si contano nella massima serie 25 partite, con 12 vittorie Follonica, 7 vittorie per il Castiglione 6 pari. Tanti gli ex, soprattutto nel Castiglione con Saitta, Lasorsa, Cabella e Maldini. Nel Follonica è invece tornato Alberto Cabiddu, lo scorso anno proprio in maglia biancoceleste. “Vogliamo continuare nel nostro percorso – ha detto alla vigilia del match l’allenatore dell’HcC Achilli – abbiamo tanto lavoro da fare. Contro i Pumas sono stato contento soprattutto dell’approccio alla partita. Queste sono gare ufficiali, è comunque importante anche per capire cosa non va. A Follonica è un incontro difficile ma andiamo convinti di poter far bene”.

Inizia l’avventura anche della squadra di serie B: domenica alle 18 il derby a Grosseto contro il Cp, arbitro Luca Lossi di Forte dei Marmi, per la prima giornata della Coppa Italia. Quest’anno la società biancoceleste ha deciso di affidarsi al gruppo dei giovani guidati in panchina da Massimo Bracali. “La serie B ci deve servire per fra crescere i giocatori del futuro – ha sottolineato Bracali – sappiamo che troveremo difficoltà, ma sarà tutta esperienza importante che potranno maturare”.

La rosa della serie B:

Portieri: Federico Bussotti, Samaal Sheerif, Michele De Salvatore, Alessandro Donnini. Movimento: Filippo Agresti, Filippo Bagnoli, Tommaso Bracali, Diego Bracali, Giulio Donnini, Filippo Giabbani, Michele Nerozzi, Mattia Piro, Lorenzo Rosadini, Brando Santoni, Mattia Sforzi, Massimo Stoduto, Lorenzo Turbanti.