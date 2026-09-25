GROSSETO – Trasferta adriatica per il Grosseto, che disputerà la settima di campionato sul rettangolo verde della sconosciuta Pineto (foto d’archivio di Paolo Orlando). Gli abruzzesi, avversario inedito, hanno quasi la metà dei punti dei maremmani in virtù di una vittoria e quattro pareggi, più un’unica sconfitta.

Ancora imbattuti invece i torelli, oltre che quarti in solitaria in un girone comunque impegnativo. Proprio come ribadisce mister Paolo Indiani: “Sarà difficile, come tutte le gare di questo campionato difficilissimo, con un alto livello qualitativo da parte di tutte. Pineto è una squadra allenata da un bravissimo allenatore, sappiamo bene che sarà molto dura. Vediamo di riequilibrare le vittorie esterne con quelle interne. Domani certo che cambieremo, andando avanti con gli allenamenti mi sembra stia aumentando il numero dei giocatori idonei ad entrare in campo, crescono qualità e quantità, c’è più possibilità di scelta”.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 14,30 allo stadio Pavone-Mariani di Pineto degli Abruzzi.

Il programma della 7a giornata del girone B di Serie C:

Pineto-Grosseto

Torres-Vado

Livorno-Pianese

Sambenedettese-Campobasso

Ostiamare-Forlì

Ravenna-Gubbio

Perugia-Reggiana

Vis-Guidonia Montecelio

Pescara-Spezia

Latina-Atalanta U23 (merc 14/10)

La classifica:

Spezia 16 punti; Ravenna, Reggiana 14; Grosseto 12; Livorno 11; Torres 10; Guidonia Montecelio, Forlì, Atalanta U23 9; Campobasso, Pescara 8; Pineto, Gubbio, Perugia 7; Ostiamare 6; Latina 5; Vado 4; Pianese 3; Sambenedettese 2; Vis Pesaro 1