GAVORRANO – Ha registrato una nutrita partecipazione di cittadini il ciclo di quattro incontri pubblici promossi dall’amministrazione comunale di Gavorrano e da Sei Toscana per illustrare le novità introdotte dalla seconda fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Gli incontri informativi si sono svolti tra il 21 e il 22 settembre a Gavorrano, Ravi, Giuncarico e Caldana.

In queste aree del territorio comunale, dove attualmente è attivo un servizio di raccolta stradale dei rifiuti, a partire dal 19 ottobre è programmato il passaggio alla raccolta porta a porta. Solo il vetro andrà conferito presso le campane stradali dedicate.

Lunedì prossimo, 28 settembre, partirà la fase di distribuzione dei sacchi e dei kit per la raccolta domiciliare, che si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30, secondo il seguente calendario:

dal 28 settembre al 3 ottobre

a Giuncarico, presso il Centro sociale di piazza della Cooperazione

a Caldana, presso l’Ufficio turistico “La Portineria del Borgo”, in via Sottoborgo

dal 5 al 10 ottobre

a Ravi, presso i locali delle ex scuole di via Vittorio Veneto

dal 5 al 17 ottobre

a Gavorrano, presso il Teatro comunale di via Matteotti.

Ai cittadini residenti nelle località di Rigoloccio, Menga, Poderi Alti, Poderi Bassi, Case Cesi, Sant’Ansano e Sant’Ansanino i kit verranno invece consegnati direttamente a domicilio. Lo stesso avverrà anche per le utenze ubicate in via Tasso e via Ariosto, in località Filare, aree inizialmente rientranti nel perimetro di raccolta stradale ma alle quali è stato esteso il servizio porta a porta.

Sei Toscana ricorda che per ritirare il materiale ai punti di consegna è necessario presentarsi con un documento di identità e/o la ricevuta di pagamento dell’ultima bolletta Tari. I cittadini possono scegliere liberamente dove effettuare il ritiro, in base alle proprie esigenze e comodità.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, è sempre possibile utilizzare il sito internet www.seitoscana.it, l’App Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il Numero verde 800.127.484.