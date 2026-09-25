ROCCASTRADA – Aggiornamento ore 17.40: È stato ritrovato vicino ad un torrente, stremato, l’uomo di 73 anni che si era smarrito mengre cercava funghi nella zona di Torniella, nel comune di Roccastrada.

L’uomo, originario di Prato, aveva perso l’orientamento e non riusciva a trovare la strada. L’uomo è stato trovato in una zona impervia, tanto che per il recupero è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago 126 del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Cecina.

Presenti sul postopersonale sanitario e Carabinieri. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

News ore 16.59: Sono in corso dalle 14 di oggi le ricerche di un uomo nella zona del Pelagone, nel comune di Gavorrano. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a cercare funghi nei boschi della zona e di lui si sarebbero perse le tracce.

Le ricerche

Alle 14 sono scattate le operazioni da parte dei vigili del fuoco e delle squadre di ricerca dei volontari, impegnati a passare al setaccio l’area boscata. Le ricerche proseguono senza sosta.

Notizia in aggiornamento.

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