GROSSETO – «Dopo dieci anni di un assessorato costruito appositamente sulla sicurezza, Grosseto continua a procedere per tentativi».

Così Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta, in una nota.

«L’ultima idea dell’assessore Riccardo Megale, sottoposta alla giunta attraverso un’informativa, è tagliare i servizi in borghese della Polizia Locale, destinando principalmente all’attività ordinaria in divisa gli agenti del Nos, il Nucleo Operativo Sicurezza, che oggi svolgono quei servizi. Nessuna nuova assunzione, dunque: gli agenti sono gli stessi e vengono semplicemente spostati da una modalità di servizio all’altra. Nel frattempo, una parte qualificante dell’esperienza del Nos viene dirottata su un binario morto».

«La cosa singolare è che l’informativa riconosce «l’ottimo lavoro» svolto dalla Polizia locale nelle attività specialistiche – contrasto allo spaccio, polizia giudiziaria, controlli ambientali ed edilizi – e la loro efficacia in borghese. Subito dopo, però, stabilisce che proprio oggi sarebbe prioritario «riorientare temporaneamente e strategicamente» quelle risorse verso servizi in uniforme. Perché oggi? E temporaneamente fino a quando»?

«Nell’atto non c’è una risposta. Non viene indicato un fatto nuovo, un’emergenza circoscritta, una durata, una scadenza o un risultato raggiunto il quale la riorganizzazione dovrebbe terminare. E dire che parliamo di fenomeni – spaccio, microcriminalità, degrado, sicurezza percepita – che non sono certo temporanei. È la stessa logica vista troppe volte in questi anni: problemi strutturali affrontati con strumenti temporanei. Nel 2022 l’ordinanza anti-alcol per la zona di via Roma aveva una scadenza; nel dicembre 2025 ne è arrivata un’altra per trenta giorni; poche settimane fa un nuovo provvedimento, ancora per trenta giorni, ha interessato varie zone della città».

«Un’emergenza che ritorna continuamente smette di essere un’emergenza: diventa un problema che un’amministrazione dovrebbe farsi carico di programmare e governare. E invece continuiamo a vedere ordinanze a tempo, cambi di assetto e spostamenti di personale. Nel frattempo Grosseto ha conosciuto un tracollo nelle classifiche nazionali sulla sicurezza. Dopo dieci anni è più che legittima una domanda: qual è stata e qual è oggi la strategia dell’amministrazione sulla sicurezza»?

«Le dichiarazioni fornite dall’assessore, poi, aprono altri interrogativi. Megale afferma che sarà il comandante a decidere concretamente come impiegare gli agenti. Se è così – ed è corretto che l’impiego tecnico-operativo appartenga al Comando – perché è stato necessario portare questa vicenda in Giunta? Quale decisione doveva assumere l’organo politico collegiale su modalità operative che appartengono alla gestione del corpo? C’è poi il passaggio sui tavoli in Prefettura. Megale sostiene che una maggiore presenza della Polizia Locale in uniforme consentirà di chiedere «lo stesso sforzo» a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ma non esiste un automatismo per cui qualche divisa in più della Polizia Locale produca più agenti statali».

«Perciò chiediamo: esiste un’intesa, una richiesta della Prefettura o un confronto già avviato che giustifichi simili affermazioni? Se esiste, Megale lo dica. Altrimenti è difficile capire perché il diverso impiego di sei agenti comunali – che sempre quelli sono, con o senza divisa – dovrebbe diventare una leva per ottenere più Forze dello Stato. Su tutto questo abbiamo presentato un’interrogazione che sarà sottoposta all’assessore Megale nel Consiglio comunale del 30 settembre. Vogliamo sapere se ci sono state criticità alla base di questa riorganizzazione, quali servizi in borghese verranno ridotti, per quanto tempo, sulla base di quali dati e quanti servizi visibili in più verranno effettivamente prodotti. Non ultimo, vogliamo sapere perché sia stato coinvolto l’intero esecutivo».

«La questione non è scegliere tra l’agente in divisa e quello in borghese. Grosseto ha bisogno di entrambi. Il problema è un altro: dopo dieci anni di un assessorato costruito appositamente sulla sicurezza, e dopo il tracollo registrato nelle classifiche nazionali, continuiamo ad assistere a cambi di assetto, nuovi annunci, provvedimenti temporanei e spostamenti di personale senza riuscire a capire quale sia la strategia complessiva dell’amministrazione. E dopo dieci anni, «proviamo a fare diversamente» è una risposta non più accettabile».