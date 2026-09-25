GROSSETO – Conad ha donato 2mila bottiglie da 50 centilitri di acqua naturale alla Caritas diocesana di Grosseto, a sostegno del servizio serale “Abitare la notte”, con cui ogni sera la rete di associazioni che aderiscono al progetto — di cui la Caritas è capofila — porta cibo e conforto alle persone senza fissa dimora della città.

Un gesto di attenzione concreta verso chi vive per strada, che permetterà a operatori e volontari di garantire acqua fresca a quanti si rivolgono al servizio, soprattutto nei mesi più caldi.

«Conad è una realtà amica della Caritas»

Don Enzo Capitani, direttore della Caritas diocesana di Grosseto, ha voluto ringraziare l’azienda per la sensibilità dimostrata. «Conad è una realtà amica della Caritas – dice don Enzo Capitani –. Da tempo è al nostro fianco per sostenere i nostri servizi e per mostrare vicinanza a ogni progetto volto a rispondere ai bisogni del territorio. È quella logica di prossimità che fa la differenza nel settore imprenditoriale e siamo davvero felici di questo ulteriore segno di attenzione e, direi, di cura verso i poveri».

«Un progetto che merita attenzione»

«Conad è impegnata nelle azioni di solidarietà – afferma Alessio Degli Innocenti, socio e amministratore di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia –, una parola che per noi ha un valore enorme e rappresenta il nostro modo di vivere concretamente dentro al tessuto sociale cittadino, facendo rete con le realtà associative. “Abitare la notte” è un progetto che merita attenzione e siamo molto orgogliosi di poter collaborare con la Caritas e con tutti i volontari che, con impegno, dedicano un po’ del loro tempo per rendere meno dura la vita in strada».

La Caritas diocesana rinnova infine l’invito ad aziende, associazioni e privati cittadini a sostenere le tante iniziative di carità presenti sul territorio, a fianco delle persone più fragili.