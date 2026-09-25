MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo è tra i Comuni italiani coinvolti nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che si svolge dal 5 ottobre al 23 dicembre 2026. Il Censimento, che ora si svolge con cadenza annuale e non più decennale e non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse, permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

Le famiglie selezionate stanno ricevendo a casa una lettera informativa, a firma del presidente dell’Istat, con le istruzioni per la compilazione del questionario che potrà essere compilato online in autonomia entro il 6 dicembre 2026.

Come rispondere al questionario

Dal 5 ottobre al 6 dicembre le famiglie incluse nel campione chiamato a partecipare al Censimento potranno collegarsi all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario e inserire le credenziali ricevute nella lettera inviata da Istat o utilizzare lo Spid o la Cie dell’intestatario della lettera.

Dal 12 novembre al 23 dicembre, se non avranno compilato il questionario online, saranno contattate da un rilevatore selezionato dal Servizio associato di Statistica dell’Unione di Comuni Colline Metallifere per conto dell’Amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo per un’intervista telefonica o faccia a faccia.

Per tutto il periodo della rilevazione sarà possibile recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (Ccr) di Monterotondo Marittimo che si trova in via Licurgo Bardelloni 64 a Monterotondo Marittimo, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12. Qui sarà possibile ricevere informazioni, procedere alla compilazione online in autonomia grazie a un pc con accesso a Internet (fino al 6 dicembre) o tramite intervista condotta da un operatore comunale.

Si ricorda che la partecipazione al Censimento per le famiglie selezionate è un obbligo di legge, la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Per qualsiasi chiarimento o comunicazione è possibile contattare:

– l’Istat al Numero Verde gratuito 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00 dal 5 ottobre al 23 dicembre;

– l’Ufficio Comunale di Censimento di Monterotondo Marittimo di via Licurgo Bardelloni al numero di telefono 0566 906351 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12) o all’indirizzo e-mail: [email protected].

Per ulteriori approfondimenti visitare il sito Istat dedicato al Censimento della Popolazione:

https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/