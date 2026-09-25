TALAMONE – La risposta del sindaco Andrea Casamenti al “Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano” non si fa attendere. «Comprendiamo la difficoltà del comitato secessione ormai in affanno ma purtroppo non hanno capito di cosa si parli per la questione Rocca di Talamone» dice il primo cittadino di Orbetello.

«Il percorso è già stato tracciato nelle riunioni ufficiali tra Comune, Demanio e Guardia di finanza nelle scorse settimane – precisa – Gli atti in corso sono solo la conseguenza di quelle decisioni. Il primo atto è già stato approvato in giunta, a ottobre ci sarà il secondo atto in Consiglio comunale e infine ci sarà la permuta degli immobili concordati».

«La Rocca di Talamone, insieme ad altri immobili, diventerà proprietà comunale – sottolinea Casamenti – Purtroppo il comitato secessionista è costituito da turisti e residenti dell’ultimo momento che non conoscono la storia della Rocca e delle battaglie combattute in vari decenni di tutte le amministrazioni comunali per divenirne proprietario il Comune. Non conosce le difficoltà per organizzare qualsivoglia iniziativa al suo interno e addirittura la difficoltà di visita».

«Ci rendiamo conto che una notizia così importante abbia destabilizzato il comitato secessione che già navigava in pessime acque per quanto riguarda l’attenzione da parte dei cittadini – conclude – ma non c’è alcun bluff. La Rocca diventerà a breve proprietà comunale».