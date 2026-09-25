GROSSETO – «Ai miei uffici non è mai arrivata alcuna richiesta di intervenire in Consiglio comunale» il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, ribatte all’avvocato Francesco Mandarano, che ieri aveva inviato una nota per lamentare il fatto che gli sarebbe stata negata la possibilità di intervenire in Consiglio comunale per spiegare la figura di Giovanni Gentile a cui è stato intitolato un parco.

«Autorizzare un intervento in aula spetta solo a me»

«Chi può autorizzare un intervento in Consiglio comunale sono solo io – prosegue Turbanti – è competenza del presidente del consiglio, e a me questa richiesta non è mai arrivata».

Cercando tra le comunicazioni giunte al Comune risulta una richiesta, inviata al sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che però chiede altro.

La mail inviata al sindaco chiedeva un dibattito pubblico

La richiesta sarebbe di «un dibattito pubblico, da tenersi all’interno del palazzo comunale di Grosseto per discutere della vicenda di Fanciullacci – Gentile».

Sempre nella stessa mail l’avvocato Mandarano si rivolge al sindaco: «Se lei ritiene di avere un grande spessore storico-culturale ed una notevole combattività ideale e politica accetti questa proposta. Se non mi risponde o mi risponde in modo negativo vuol dire che lei è bene a conoscenza di aver reso omaggio e aver speso i soldi pubblici non per un italiano ma per un nazifascista».

Insomma la richiesta giunta in comune non sarebbe stata per un intervento in Consiglio comunale su cui può decidere solo il presidente del Consiglio stesso, ma per un dibattito pubblico nel palazzo del Municipio.