GROSSETO – Un piano per affrontare l’emergenza caldo nelle scuole. Il Comune di Grosseto interviene per migliorare il comfort termico negli istituti e negli asili nido di competenza comunale, con particolare attenzione ai bambini più piccoli.

Prima fase: i sistemi di raffrescamento

L’iter prevede una prima fase dedicata all’installazione di sistemi di raffrescamento negli ambienti maggiormente interessati, previa verifica della fattibilità tecnica, degli impianti elettrici e dei costi di gestione. Per gli edifici che richiedono interventi più strutturali saranno valutate soluzioni integrate, anche sull’involucro edilizio, insieme alla ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed europei. In attesa degli interventi definitivi, gli uffici predisporranno inoltre soluzioni temporanee di raffrescamento, compatibilmente con le risorse disponibili, per affrontare eventuali nuove situazioni di caldo intenso.

«Priorità ai bambini più piccoli»

«Abbiamo deciso di mettere in campo un piano concreto per affrontare il problema del caldo nelle nostre scuole – affermano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, e l’assessore all’Istruzione, Angela Amante –. Partiamo dagli asili nido e dalle scuole dell’infanzia, dove la tutela dei bambini più piccoli deve essere una priorità. Lavoreremo sia su soluzioni immediate di raffrescamento, sia su interventi strutturali capaci di migliorare nel tempo il comfort degli edifici. È un impegno che vogliamo portare avanti con attenzione alle esigenze delle scuole e con la ricerca di tutte le risorse disponibili».

L’obiettivo, conclude l’amministrazione, è garantire ambienti scolastici ed educativi più confortevoli e adeguati alle esigenze di bambini, famiglie e personale.

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