GROSSETO – Luigi Benelli di Maro entra a far parte della presidenza nazionale di Federpubblicità, l’organizzazione di Confesercenti che tutela le imprese e i professionisti della pubblicità, dei servizi di marketing e della comunicazione d’impresa.

La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea elettiva svoltasi a Roma lunedì 21 settembre, alla sede nazionale di Confesercenti, che ha confermato all’unanimità Claudio Varetto alla presidenza nazionale della federazione.

Un percorso nella comunicazione

L’ingresso nell’organo direttivo nazionale di Benelli De Maro rappresenta una tappa significativa di un percorso professionale partito dal lavoro dipendente nel settore della stampa tecnica, della grafica e dell’impiantistica per affissioni, consolidatosi attraverso la libera professione «nella consulenza di comunicazione e nella produzione visiva di contenuti con il marchio Id Maker, fino al percorso avviato insieme al mio socio Francesco Santioli per il lancio di Niope: un marchio e un progetto d’agenzia improntato su marketing, comunicazione integrata e posizionamento aziendale, con la precisa volontà di stabilire la sede sul Monte Amiata per valorizzare e rafforzare il tessuto economico e le professionalità locali».

Le dichiarazioni

«Accolgo questa nomina con profondo senso di responsabilità e con un obiettivo chiaro: rafforzare il tessuto imprenditoriale dei professionisti e delle realtà che operano nel marketing, nella creatività e nella comunicazione strategica – dichiara Luigi Benelli di Maro –. Ho vissuto in prima persona ogni fase di questa filiera, dall’esperienza come dipendente fino alla libera professione e allo sviluppo di una nuova realtà d’agenzia. Insieme a Confesercenti intendo rappresentare un punto di riferimento operativo e istituzionale per tutti i colleghi del comparto: fotografi, videomaker, graphic designer e creativi digitali».

«Dedicherò un’attenzione concreta anche ai professionisti dei territori interni e montani come il Monte Amiata, dove operano competenze di altissimo livello che meritano voce, coordinamento e opportunità di crescita – prosegue –. Metto a disposizione il mio ruolo e la mia esperienza per supportare l’evoluzione del nostro lavoro. Ringrazio sentitamente Confesercenti Grosseto per la fiducia e il sostegno costante».

L’apertura della federazione

Nel corso dei lavori assembleari, la federazione ha ribadito l’apertura a tutte le figure individuali e partite Iva attraverso la nuova classificazione delle attività ammesse, confermando la volontà di guidare l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale come leve al servizio della competenza strategica.