SCARLINO – La Provincia di Grosseto sta effettuando in questi giorni la pulizia della via delle Collacchie, nel tratto tra Follonica e il Puntone, con la rimozione degli aghi di pino dalla sede stradale. È inoltre in corso l’asfaltatura del tratto di ingresso a Scarlino Scalo dalla vecchia Aurelia.

Il Comune di Scarlino e la Provincia di Grosseto sono in contatto costante sugli interventi e sui progetti che interessano il territorio. Stanno arrivando alla conclusione i lavori alla rotatoria del Mattatoio, mentre sono in corso gli accordi per l’acquisto del Casello idraulico di Scarlino Scalo, un passaggio importante per i progetti futuri della frazione.

«Con la Provincia di Grosseto il confronto è costante e riguarda tutte le questioni di sua competenza che interessano il nostro territorio – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Le problematiche della viabilità provinciale sono sul tavolo e vengono affrontate nel rapporto diretto tra le due amministrazioni, individuando di volta in volta gli interventi necessari. Lo stesso vale per i progetti più importanti sui quali stiamo lavorando, dalla rotatoria del Mattatoio al Casello idraulico di Scarlino Scalo. È un rapporto istituzionale che funziona e che ci consente di portare avanti le esigenze di Scarlino».

«Gli interventi sulla viabilità rappresentano una fetta fondamentale del lavoro che sta portando avanti la Provincia di Grosseto – dichiara il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola – con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e adeguate condizioni di percorrenza su tutto il territorio. Parliamo di 1.800 chilometri di strade provinciali. Stiamo cercando di procedere con i lavori più urgenti. La Provincia sta intervenendo in tutti i Comuni secondo un ordine di priorità stabilito anche attraverso un sistema di monitoraggio informatizzato. Altrettanto importante è il percorso che abbiamo avviato per la vendita del Casello idraulico al Comune Scarlino. Sono iter complessi, che richiedono collaborazione istituzionale e una visione condivisa, per rispondere alle esigenze della comunità e accompagnare lo sviluppo del territorio di Scarlino».