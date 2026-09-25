BORGO CARIGE – Prenderanno il via lunedì 28 settembre i lavori di riqualificazione del manto stradale a Borgo Carige (Capalbio). Interventi, del valore complessivo di circa 150mila euro, che il Comune porterà avanti nei prossimi giorni.

“Continua l’impegno della nostra amministrazione comunale per migliorare le condizioni delle strade e garantire maggiore sicurezza a chi le percorre”, spiega il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini. “Questo intervento, finanziato interamente con risorse proprie del Comune, consentirà di mettere a nuovo alcuni tratti di strada, andando a migliorare anche l’aspetto della frazione che è punto di ritrovo e incontro per la nostra comunità e per i villeggianti”.

Dalla mattina di lunedì, quindi, partiranno i lavori per riqualificare circa 200 metri sulla strada della Barucola, mentre martedì 29 settembre i lavori interesseranno la riparazione di alcuni tratti della via dei Due Pini. Da mercoledì, invece, prenderà il via l’intervento più ampio, tra le vie Roma e Genova, che dovrebbe, comunque, concludersi entro la fine della settimana prossima.

“Dovrebbero essere pochi i disagi per la popolazione – aggiunge Chelini – alla quale chiediamo di fare attenzione al divieto di sosta che interesserà una parte di via Roma. Potrebbero essere istituiti, solo per periodi di tempo limitato, alcuni tratti a senso unico alternato. Ci scusiamo per gli eventuali disagi, ma si tratta di opere importanti che si inseriscono in un contesto di messa in sicurezza e miglioramento delle strade per noi imprescindibile”.