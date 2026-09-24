SANTA FIORA – Le modifiche alla Ztl erano già state al centro delle critiche di alcuni cittadini. Ora un gruppo di abitanti di Santa Fiora evidenzia altre criticità, alcune si trascinerebbero avanti da anni.

«Riteniamo opportuno evidenziare ulteriori problematiche di questa parte del paese situata a metà tra il “Castello”, parte alta del paese dove sono presenti i servizi (negozi, farmacia, banca, poste) e “Montecatino”, parte più bassa priva come noi di servizi ma anche di Ztl, precisando che la nostra è una segnalazione di cittadini senza alcuna connotazione politica perché il nostro disagio non ha colore» precisano i residenti.

Prima criticità segnalata è quella del divieto di parcheggio nella Ztl nel paese. «È stato approvato ed è entrato in vigore prima della realizzazione di un parcheggio alternativo – ricordano – pertanto nei periodi di maggior afflusso turistico e soprattutto in concomitanza di manifestazioni varie non è possibile trovare parcheggio nelle zone limitrofe, costringendo chi vi abita a lasciare l’auto molto lontana e a percorrere tragitti lunghi e con forti dislivelli per arrivare a casa».

Seconda problematica, quella osservata in via S. Antonio. «Dal luglio 2018, quindi da oltre 8 anni, la strada è interrotta con transenne al passaggio di auto e pedoni a seguito del crollo parziale di un edificio che vi si affaccia e che ne ha compromesso la stabilità – ricordano i cittadini – Di conseguenza si è creata la difficoltà di accedere alle case oltre le transenne in quanto a piedi, che è l’unica possibilità di accesso, si devono fare percorsi più lunghi e faticosi dati i dislivelli, mentre in auto l’unica strada alternativa è tanto stretta che alcuni mezzi non possono passarci e tanto meno far manovra».

«Questo comporta disagi negli spostamenti della vita quotidiana non solo per chi ha problemi motori e di salute, ma anche per tutti gli altri, ancor più in caso di maltempo. Dovendosi spostare solo a piedi, è problematico anche portare a casa la spesa ordinaria – precisano – così come il trasporto in caso di acquisto o smaltimento di beni ingombranti e pesanti. Anche l’esecuzione di lavori sugli immobili è resa difficile data l’impossibilità di accesso da parte dei normali mezzi da lavoro».

«Difficile anche l’intervento di mezzi di soccorso, come è già successo»

«Infine la cosa più grave e preoccupante che segnaliamo riguarda la sicurezza di chi vi abita per l’impossibilità di intervenire da parte dei mezzi di soccorso in caso di emergenze come già si sono presentate in passato».

I residenti affermano che queste problematiche sono state segnalate nel corso degli anni da parte di più persone «In occasione di incontri individuali e non con il sindaco e anche tramite una diffida formale a nome di 51 abitanti del borgo con la quale nell’ottobre scorso veniva richiesto al Comune di procedere come previsto dall’ordinanza di messa in sicurezza del 2019 nei confronti del proprietario dell’immobile lesionato – ricordano – Tale ordinanza prevedeva, nel caso il proprietario non avesse provveduto entro 60 giorni, l’intervento diretto dell’Amministrazione comunale per riaprire la strada».

«Tuttavia ad oggi la situazione è rimasta la stessa di 8 anni fa – concludono i cittadini – ed il sindaco ha motivato il suo mancato intervento con la necessità di attendere la definizione del contenzioso tra i proprietari dell’immobile ed il Comune (o la ditta che ha eseguito dei lavori per conto del Comune in prossimità dell’immobile) circa la causa dell’evento. Ci domandiamo, però, come sia possibile che una strada pubblica sia interrotta per un periodo così lungo e ancora non vi sia in vista alcuna soluzione. Francamente siamo preoccupati e stanchi di affrontare questi disagi».