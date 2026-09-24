GROSSETO – Incidente stradale nella mattinata di oggi, intorno alle 10, sulla strada del Terzo, zona Roselle, nel comune di Grosseto, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: un giovane di origine marocchina che viaggiava su una delle vetture e una donna che si trovava sull’altra auto. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa Italiana e l’automedica. Dopo le prime cure, entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto per gli accertamenti del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.