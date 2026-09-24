GROSSETO – Cinquant’anni dalla prima edizione. Si inaugura domani, giovedì 24 settembre alle 18.30, alla Sala d’arte Pascucci – galleria Modigliani, in piazza Valeri 3 a Grosseto, la mostra che l’associazione ha voluto dedicare ai 50 anni della Primavera maremmana (1976-2026).

Un appello per ricostruire la storia della manifestazione

Qualche settimana fa era stata lanciata una raccolta di fotografie, articoli, manifesti e altro materiale che potesse aiutare l’associazione a ricostruire e riproporre l’atmosfera che, pur in continua evoluzione, ha caratterizzato le 39 edizioni con cui la manifestazione artistica, e più ampiamente culturale, ha vivacizzato le vie del centro storico grossetano.

Giovedì sarà così possibile riconoscere i volti degli artisti che si ritrovavano nelle vie allestite per la mostra o intorno alla statua di Canapone negli anni più recenti, e magari anche quelli delle persone che frequentavano tutte le sere la manifestazione, per amore dell’arte o solo per godersi una serata in compagnia degli amici.

Dagli artisti di fama nazionale ai concerti

Sarà anche possibile riscoprire – o scoprire, per chi è più giovane – le tante iniziative culturali che negli anni accompagnavano la manifestazione e che hanno portato a Grosseto artisti di fama nazionale e protagonisti di correnti artistiche storiche, ma anche concerti lirici, di musica classica e contemporanea e appuntamenti letterari.

«Nonostante il capillare lavoro di preparazione – spiega Germano Paolini del comitato organizzatore – possiamo dire che vogliamo considerare la mostra positivamente incompleta, e non avrebbe potuto essere diversamente, nel senso che lo spazio dell’esposizione è aperto a ulteriori contributi e integrazioni, che chiunque potrà portare nell’orario di apertura per arricchire quanto già presentato».

Orari e durata

La mostra rimarrà aperta dal lunedì al sabato, con orario 17.30-19.30, fino a sabato 3 ottobre.

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