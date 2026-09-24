GROSSETO. GROSSETO – Prosegue lunedì 28 settembre il percorso partecipativo per la formazione del Piano Operativo del Comune di Grosseto, lo strumento urbanistico che nei prossimi cinque anni stabilirà dove e come si potrà costruire, recuperare e trasformare. Come il primo appuntamento del 21 settembre, dedicato alle attività produttive, al commercio e al turismo, anche il secondo incontro si tiene alla Sala Eden del Bastione Garibaldi, in viale Alessandro Manetti 4, dalle 15 alle 18.

Il titolo dell’incontro è “La città che coltiva e si prende cura” e i temi di lavoro sono due. Il primo riguarda il territorio rurale e le infrastrutture verdi e blu: l’agricoltura di qualità e il paesaggio della bonifica, il parco fluviale dell’Ombrone e il parco agricolo periurbano, il Canale Diversivo, il contenimento del consumo di suolo e l’inserimento degli impianti da fonti rinnovabili.

Per infrastrutture verdi e blu si intende la rete di aree verdi e di corsi d’acqua che attraversa il territorio e la città: oltre al valore ambientale svolge funzioni molto concrete, perché regola le acque, abbassa la temperatura d’estate e offre luoghi in cui muoversi a piedi e in bicicletta.

Il secondo riguarda la città costruita: il verde urbano, lo spazio pubblico, la sua cura e la sua sicurezza, e i servizi alla persona, dalla sanità alla scuola allo sport. Un tema attuale e trasversale che tiene insieme questi argomenti è il clima, cioè il modo in cui la progettazione degli spazi e dei servizi può ridurre gli effetti del caldo e delle piogge intense e aiutare la città ad adattarvisi. L’incontro si apre con la presentazione degli uffici e progettisti del piano, poi si lavora ai tavoli, con mappe e dati sul territorio a disposizione dei partecipanti: si discute, si propone e si indicano le priorità.

L’invito a partecipare è rivolto a chi lavora in ambito rurale, alle organizzazioni agricole e ambientaliste, ai tecnici e ai professionisti, alle società sportive, alle scuole, alle associazioni di volontariato, ai comitati di quartiere, e a tutti i cittadini del capoluogo, delle frazioni e della costa. Sono temi su cui il Piano Operativo dovrà compiere scelte nei prossimi mesi, e il contributo di chi conosce quei luoghi da vicino pesa. La partecipazione è libera. È consigliata l’iscrizione, al link https://indagini.simurgricerche.it/index.php/427547?lang=it o inquadrando il QR code presente sulla locandina, per consentire l’organizzazione dei tavoli di lavoro. Quanto emerge dai tavoli viene raccolto in un report pubblicato sul sito del Comune e consegnato ai progettisti del piano.