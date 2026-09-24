GROSSETO – Due medaglie d’oro per la Fight Gym Grosseto al termine della sua settima partecipazione all’evento internazionale Torneo dell’Amicizia a Barcellona. La squadra era guidata dal presidente Amedeo Raffi con i tecnici Carmine Perna e Epifanio Valdisievo; i pugili, allenati dal maestro Raffaele D’Amico con tutto il suo staff, erano Leonardo Paladini, Francesco Liberti, Mohamed Chtiuoi, Karim Guiebre e Emilie Lacroix, a onorare il nome di Grosseto con due ori.

Negli under 19, categoria kg 60, Leonardo Paladini, confermando il risultato dello scorso anno, ha dominato nelle tre riprese l’avversario spagnolo Mirianaschuli Mirian per velocità e tecnica anticipandolo costantemente per colpirlo con scelta di tempo e fregiarsi dell’oro, mentre nella categoria kg. 80 Karim Guiebre si è imposto ai punti nel primo match sullo spagnolo Liuc Serra Vilanova e nel secondo sull’altro spagnolo Diego Bustos Garcia, dominati per potenza dei colpi, tanto da aver subito entrambi il conteggio da parte dell’arbitro.

Sfortunato Mohamed Chitoui: dopo aver provocato l’atterramento dell’avversario con un micidiale sinistro é stato costretto a interrompere il match per una dolorosa contusione alla mano. Francesco Liberti nei kg. 60 è stato fermato dal medico per epistassi nasale contro lo spagnolo Aitor Zamora Espinosa mentre la pugile Emilie Lacroix, sempre nei kg. 60, ha ceduto dignitosamente ai punti contro la spagnola Claudia Velarò Velayo.

La squadra ha fatto rientro a Grosseto orgogliosa di aver partecipato ad un torneo internazionale di estremo valore dimostrando, con la conquista dei due ori, di essere all’altezza dei migliori in campo europeo.