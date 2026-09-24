GROSSETO – Sono partiti i lavori di manutenzione di via Ronchi, via Udine e via Fucini ovvero della viabilità appartenente al quadrilatero che circonda l’area dell’ex sede della Banca d’Italia. Un intervento conseguente a quelli limitrofi di via Roma e via Matteotti.

Finanziato con un investimento complessivo di 165 mila euro, il lavoro si inserisce nel percorso di manutenzione e riqualificazione delle strade cittadine portato avanti dalla nostra amministrazione.



«Dopo gli interventi realizzati in via Manetti e via Arcidosso, proseguiamo con un nuovo investimento per migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro urbano di questa importante zona di Grosseto – dice l’amministrazione in una nota – Continuiamo a lavorare concretamente per prenderci cura della nostra città e renderla sempre più vivibile».