GAVORRANO – Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato un emendamento allo schema di convenzione relativo al Piano Attuativo “Il Pelagone”, proponendo di sostituire la rotatoria prevista all’intersezione tra la “Vecchia Aurelia” e la strada comunale per il Pelagone con una intersezione stradale a raso canalizzata, meno impegnativa sotto il profilo economico e comunque da sottoporre a tutte le necessarie verifiche tecniche.

«La questione, per noi, va però ben oltre la scelta tra una rotatoria e un incrocio. È una questione di come il Comune decide di utilizzare le opportunità economiche derivanti dai grandi interventi urbanistici sul territorio. Pochi mesi fa siamo intervenuti pubblicamente sulla vicenda della nuova Conad di Bagno di Gavorrano. In quel caso abbiamo contestato la scelta politica di concentrare una parte largamente prevalente di circa 700mila euro di oneri di urbanizzazione in opere legate alla viabilità di Bagno di Gavorrano».

«Non abbiamo mai contestato l’apertura della Conad, né sostenuto che la viabilità non dovesse essere migliorata. Abbiamo posto una domanda diversa: era davvero necessario utilizzare quasi tutta quella opportunità economica in rotatorie, semaforo, strade e percorsi ciclopedonali, anziché destinare una parte delle risorse anche ad altre necessità del territorio comunale? Oggi ci troviamo davanti al Piano Attuativo del Pelagone e, per certi aspetti, il tema si ripropone. Parliamo di un intervento urbanistico importante, che attraverso gli oneri e le opere a scomputo può generare risorse e opere di interesse pubblico per il Comune di Gavorrano».

«E cosa troviamo nello schema di convenzione? Un’altra rotatoria. All’articolo 5 è infatti prevista, tra le opere fuori comparto a carico del soggetto attuatore, la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la Vecchia Aurelia e la strada comunale per il Pelagone. Noi proponiamo una strada diversa. Abbiamo presentato un emendamento per sostituire quella previsione con una intersezione a raso canalizzata. Abbiamo allegato anche uno schema di massima per rendere comprensibile la soluzione proposta, fermo restando che saranno gli uffici tecnici e gli enti competenti a dover verificare, progettare e autorizzare l’intervento».

«La ragione è semplice: se quell’incrocio può essere reso funzionale e sicuro con un’opera meno costosa, perché dobbiamo necessariamente spendere di più per costruire una rotatoria? C’è poi un elemento decisivo contenuto nella stessa convenzione: se le opere avranno un costo inferiore, il soggetto attuatore dovrà versare la differenza al Comune. Significa che ridurre il costo dell’intervento viabilistico può consentire di liberare risorse da utilizzare per altre opere pubbliche e per altre esigenze del territorio».

«È esattamente il tema che avevamo sollevato sulla Conad. Quando un grande investimento privato produce oneri e risorse per il Comune, l’Amministrazione ha davanti un’occasione. Quelle somme possono essere concentrate quasi interamente intorno all’intervento che le ha generate oppure, laddove le norme e gli strumenti convenzionali lo consentano, possono diventare un’opportunità per dare risposte anche ad altre necessità della comunità. Con la Conad abbiamo visto quasi 700mila euro concentrati prevalentemente sulla viabilità di Bagno di Gavorrano. Oggi arriva il Pelagone e rischiamo di essere punto e a capo: un’altra occasione importante e ancora una volta una parte delle risorse rischia di essere assorbita da una rotatoria».

«Per questo abbiamo presentato l’emendamento. Non chiediamo di rinunciare alla sistemazione dell’incrocio, più semplicemente chiediamo di verificare se sia possibile farla spendendo meno e utilizzando meglio le risorse disponibili. Perché le opportunità urbanistiche di questa portata non capitano tutti i giorni. E quando capitano, crediamo che il compito dell’Amministrazione sia cercare di trasformarle nel maggior beneficio possibile per l’intero territorio comunale».