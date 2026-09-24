GROSSETO – È stato inaugurato oggi a Grosseto il Life Lab – Learning Innovation for Future Experts Laboratory, il nuovo laboratorio territoriale aperto congiunto realizzato da Università di Siena, Polo Universitario Grossetano e Fondazione Vita – Its Nuove Tecnologie della Vita. L’obiettivo è rafforzare l’offerta formativa altamente professionalizzante nel settore delle scienze della vita e favorire l’incontro tra formazione, innovazione e fabbisogni delle imprese.

Un investimento da 570mila euro con i fondi del Pnrr

Il Life Lab rappresenta un importante investimento per il territorio e per la crescita delle competenze tecnico-scientifiche richieste da un comparto strategico come quello delle life sciences, offrendo agli studenti ambienti moderni e tecnologie avanzate per le attività formative e laboratoriali. L’intervento è stato realizzato grazie al finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 4 “Istruzione e ricerca”, con l’azione dedicata al potenziamento dei laboratori Its Academy: per la sede di Grosseto ammonta a circa 570mila euro.

Quattro nuovi laboratori in via Ginori

All’interno degli spazi di Grosseto, in via Ginori 43, sono stati realizzati interventi di riqualificazione e ristrutturazione e allestiti nuovi laboratori con dotazione tecnologica avanzata. In particolare, il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio chimico, uno biologico, uno informatico e uno di analisi ambientale, oltre all’acquisto di arredi tecnici e all’adeguamento delle strutture.

Qui gli studenti del corso Greenlab26

Si tratta di un ambiente fortemente innovativo, dove gli studenti del Greenlab26, il nuovo corso Its gratuito in partenza a Grosseto, avranno modo di specializzarsi nelle produzioni della chimica verde, nei materiali innovativi e nelle biotecnologie industriali e ambientali.

Perché Life Lab

Life Lab nasce per supportare la formazione delle figure professionali richieste dalle aziende che operano nei settori delle biotecnologie, della salute, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione, contribuendo a consolidare il ruolo della Toscana come ecosistema di eccellenza per la ricerca, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo delle competenze.

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