GAVORRANO – Lunedì 28 settembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro per un intervento di manutenzione in via Turati.

I lavori sono in programma dalle ore 14 alle 17 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in centro storico, via delle Scuole, via della Fonte Vecchia, via del Rifugio, via S. Giuliano Martire, via S. Carlo, via Turati, via Matteotti, via Tobagi, via Piave, via Nenni, via della Palestra, via della Serra, via Veneto dal civico 1 al 28, piazza IV Novembre e località Palaie. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

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