FOLLONICA – Lo sport come strumento di inclusione, crescita e benessere terapeutico. Con questo spirito è ufficialmente partito sul territorio domenica 20 settembre il progetto Golf4autism, un’importante iniziativa sociale che sbarca in Toscana grazie al Rotary Club Follonica.

Il service è dedicato al sostegno dei bambini e dei ragazzi di Biglie Sciolte APS, l’associazione follonichese che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le famiglie e i minori con disturbi dello spettro autistico.

Ad ospitare questo percorso è il prestigioso Riva Toscana Golf, che ha sposato fin da subito la causa mettendo generosamente a disposizione la propria struttura e il campo pratica.

Il golf come risorsa terapeutica ed educativa

Nato inizialmente in Emilia-Romagna, Golf4autism si basa su un principio scientificamente e umanamente consolidato: il gioco del golf offre un contesto ideale per stimolare la coordinazione motoria, l’attenzione, il rispetto delle regole e la socializzazione.

Attraverso sessioni dedicate e un approccio personalizzato gestito insieme a istruttori qualificati, i ragazzi possono sperimentare un ambiente sereno e stimolante a stretto contatto con la natura. Il silenzio dei campi da gioco, la ripetitività rituale del gesto atletico e la dinamica ludica favoriscono la concentrazione e l’integrazione, trasformando il green in una vera e propria palestra di vita.

I ragazzi hanno partecipato con gioia ed entusiasmo e «Un grazie va al maestro Alessandro Resseguier de Miremont che ha saputo fin dalla prima lezione coinvolgere e appassionare i suoi allievi», dice il Rotary Club Follonica in una nota.

«Un grazie va anche a Paolo Negroni – conclude – per aver messo a disposizione la sua struttura, ai genitori che hanno presenziato, ai soci del Club per lo spirito collaborativo e al presidente Maurizio Petri che ha fortemente creduto nel progetto».