GROSSETO – «Ho chiesto di poter intervenire in consiglio comunale a Grosseto per spiegare chi era Giovanni Gentile, ma l’amministrazione ha rifiutato». Francesco Mandarano, legale della famiglia di Bruno Fanciullacci, il gappista che, assieme ad altri, eseguì la condanna di morte contro Giovanni Gentile, torna sull’argomento dopo l’intitolazione di un parco verde in città proprio al filosofo. Le valutazioni contenute nella nota sono quelle del firmatario.

Il giudizio su Gentile

«Gentile è stato, durante il ventennio, una colonna del regime fascista, tanto da essere definito “il filosofo col manganello” – afferma Mandarano –. È stato il capo degli intellettuali fascisti. Dopo l’8 settembre 1943 ha aderito alla Repubblica Sociale Italiana ed è arrivato persino a giustificare le torture che le varie bande nazifasciste infliggevano ai partigiani. È appena il caso di sottolineare che il giudizio politico dei contemporanei nei suoi confronti è stato molto severo».

La lettera del 1943

«Dopo la caduta del regime fascista, avvenuta il 25 luglio 1943, il ministro dell’Educazione nazionale del nuovo governo guidato dal maresciallo Badoglio, Leonardo Severi, così si esprime: “Sono costretto a dirle per debito di sincerità che non posso accettare il suo consiglio, perché lei, dopo il 1924 e sino all’infelice discorso del 24 giugno di quest’anno, non ha esitato a mettersi al servizio della tirannia”» prosegue Mandarano, che si rivolge poi al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna: «Legga attentamente questa lettera del 1943, che formula apertamente a Giovanni Gentile l’accusa di essere stato al servizio della dittatura di Mussolini per oltre vent’anni».

Non era un grande filosofo e pedagogista

«Nella targa posta all’ingresso del parco si legge che Giovanni Gentile è stato un grande filosofo ed un grande pedagogista italiano che ha realizzato un’opera culturale inmportante quale l’Enciclopedia Italiana. La targa non parla, poi, di nessun’altra attività svolta in vita da Gentile».

«Secondo alcuni studiosi Giovanni Gentile come filosofo non è stato, poi, così grande in quanto per 50 anni ha ripetuto sempre le stesse idee – prosegue la nota -. Come pedagogista è stato un disastro, dal momento che con la sua riforma scolastica ha delineato un tipo di scuola nozionistica, classista ed autoritaria. Infatti, gli alunni non erano considerati dei soggetti con grandi potenzialità da stimolare, bensì dei vasi da riempire. Infine le scuole ad indirizzo scientifico venivano trascurate e tutta l’attenzione era concentrata sul liceo classico».

Gentile politico

«È stato un fascista di provata fede che per oltre 20 anni ha assecondato Hitler e Mussolini, ricevendo in compenso fama, onore e laute prebende. Ha approvato tutte le scellerate imprese belliche di aggressione ad altri Stati intraprese da Mussolini: riconquista della Libia, guerra di Etiopia, guerra di Spagna, occupazione dell’Albania, guerra di Grecia, seconda guerra mondiale intrapresa contro Francia, Inghilterra, Stati Uniti ed Unione Sovietica».

«Tutte queste guerre hanno provocato per mano italiana circa un milione di morti civili nei paesi aggrediti, senza contare i morti causati dallo scontro tra gli eserciti – continua la disamina -. Fino a questo momento le colpe politiche e morali di Giovanni Gentile sono molto gravi, ma quelle di cui parleremo da ora in poi sono immense: approvazione delle leggi razziali ed adesione alla Repubblica fantoccio di Salò».

«Da buon fascista, Giovanni Gentile si è adeguato alle leggi razziali licenziando dalle università e dagli altri istituti culturali, in cui operava, tutti i suoi collaboratori di razza ebraica. Persone con le quali aveva lavorato fianco a fianco per decenni, dall’oggi al domani vennero licenziati e messi sul lastrico».

«Più riprovevole ancora è stato il comportamento politico e morale tenuto da Giovanni Gentile dopo la caduta di Mussolini, avvenuta il 25 Luglio 1943. Infatti, dopo un tentativo non riuscito della fine di luglio e dei primi di agosto del 1943 di avvicinarsi al nuovo ministro della cultura del governo Badoglio, Leonardo Severi, suggerendo nomine di professori universitari ha preso la strada di collaborare con i nazisti e con Mussolini».

«Nel settembre 1943, dopo il ritorno con grandi forze in Italia delle truppe naziste e dopo la liberazione di Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso, Giovanni Gentile ha aderito apertamente alla Repubblica fantoccio di Salò. Pertanto egregio signor sindaco di Grosseto dal settembre 1943 al 15 aprile 1944, giorno della sua morte, Giovanni Gentile non è più un cittadino italiano ma un suddito della Repubblica di Salò, staterello, nazifascista, che era in guerra con l’Italia di Vittorio Emanuele III. Lei il 18 aprile 2026 ha reso omaggio ad uno straniero, nemico dell’Italia. In tale periodo Giovanni Gentile ha combattuto con scritti, comizi e conferenze contro l’Italia, rappresentata da Vittorio Emanuele III».

L’appello al sindaco

«Dopo la lettura di questa lettera, che le allego integralmente, riveda la sua posizione e revochi la delibera che intesta un parco verde a Giovanni Gentile. Risponda pubblicamente nel merito delle mie osservazioni. Il 17 aprile di quest’anno ha emesso un comunicato a nome dell’amministrazione di Grosseto, col quale esalta la figura di Giovanni Gentile come grande filosofo. A tal riguardo le preciso che gli eventuali meriti intellettuali non abilitavano Giovanni Gentile a tradire la patria».

«Dai documenti scritti di pugno dal filosofo risulta che Giovanni Gentile è stato un fascista, un razzista e un guerrafondaio, ragion per cui non merita alcun parco o un monumento. Gli onori ai personaggi del passato sono riservati ai combattenti per la libertà, non ai servi di Hitler».

LEGGI ANCHE: Un largo dedicato al ministro di Mussolini Giovanni Gentile. La scelta del Comune fa di nuovo discutere