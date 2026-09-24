GROSSETO – Il Comune ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio delle procedure competitive per il nuovo affidamento delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, in attuazione delle normative comunitarie e nazionali vigenti.

L’obiettivo è garantire procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, favorendo la massima partecipazione anche da parte delle micro e piccole imprese e delle imprese giovanili. Con la deliberazione approvata dalla giunta comunale, l’amministrazione ha stabilito una prima linea operativa utile alla futura predisposizione dei bandi di gara. È stata quindi avviata la procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, mediante avvisi pubblici, così da dare evidenza a tutti i soggetti interessati delle regole procedimentali e della definizione dei criteri che saranno utilizzati ai fini della valutazione delle proposte di utilizzazione delle aree demaniali.

Accessibilità e trasparenza

Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità e alla piena fruibilità delle aree, delle strutture e dei servizi da parte delle persone con disabilità, che costituiranno uno specifico elemento di valutazione nelle procedure di gara.

Resta inteso che tutte le procedure selettive, a iniziativa pubblica o avviate su istanza di parte, dovranno soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e confronto concorrenziale, attraverso la definizione di criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, con l’obiettivo di garantire che l’attribuzione di una concessione demaniale possa avvenire al compimento di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piano di parità.

L’incontro con le associazioni

Venerdì 2 ottobre, alle 10, nella Sala consiliare, l’assessore al Demanio marittimo Bruno Ceccherini incontrerà i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore balneare per illustrare la situazione, le novità normative e il percorso che l’amministrazione comunale ha intrapreso al fine di dare seguito agli obblighi normativi riferiti alle procedure di redazione e pubblicazione dei bandi pubblici finalizzati al rilascio delle concessioni demaniali marittime.

Vivarelli Colonna: «Un momento epocale»

«Stiamo attraversando un momento epocale – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’amministrazione comunale ha attraversato con successo l’emergenza Covid, ha saputo mettere in campo le proprie risorse finanziarie e professionali per realizzare i progetti legati al Pnrr e adesso è chiamata a gestire i bandi pubblici derivanti dalla direttiva comunitaria Bolkestein. E anche in questo caso sapremo essere all’altezza della situazione, certi che sapremo rinnovare e ampliare il nostro turismo balneare».

Con l’approvazione delle linee di indirizzo, l’amministrazione dà quindi avvio al percorso amministrativo necessario per procedere alle nuove assegnazioni nel rispetto dei tempi e delle disposizioni previste dalla legge.

Ceccherini: «Un atto strategicamente importante»

«Con questa deliberazione il Comune di Grosseto – riferisce l’assessore Bruno Ceccherini – compie un atto strategicamente importante per ottemperare a precisi e puntuali obblighi normativi comunitari e statali. Particolare l’attenzione, e per certi aspetti anche i ringraziamenti in considerazione degli investimenti messi in atto per il turismo balneare, agli attuali concessionari che, con congruo anticipo rispetto alla data di pubblicazione del bando, dovranno essere informati della necessità di far pervenire entro un termine determinato la manifestazione di volontà a voler presentare la perizia riferita all’indennizzo, nonché ai beni che il concessionario uscente sarà disposto a cedere e per i quali l’eventuale subentrante potrà dichiarare l’impegno all’acquisto».