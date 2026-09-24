CINIGIANO – Il motocross regionale è tornato ad accendere il circuito Santa Rita di Cinigiano, teatro domenica di un nuovo appuntamento congiunto dei campionati Toscano e Umbro. Una prova partecipata, con 120 concorrenti al via, che ha restituito al rinnovato impianto grossetano una giornata intensa sotto il profilo agonistico. La nuova gestione del Santa Rita ha così accompagnato il ritorno del campionato su una pista che punta a ritagliarsi nuovamente uno spazio importante nell’attività regionale.

Con la stagione ormai entrata nella sua fase decisiva, ogni risultato ha assunto un peso particolare. I punti conquistati a Cinigiano possono infatti risultare determinanti non soltanto nella corsa ai titoli 2026, ma anche nella definizione delle posizioni da podio delle numerose categorie.

Nella 125 Junior è stato Lapo Aglietti, portacolori AM Aretina su Husqvarna, a conquistare il successo di giornata, rafforzando una leadership di campionato che lo vede al comando della categoria.

Alle sue spalle hanno chiuso Luis Leon Barsottelli, KTM del Costa Ovest Racing, e Samuele Brandini, GasGas per Erresse. Barsottelli occupa attualmente la quinta posizione nella generale, mentre Brandini è quarto.

Il cognome Aglietti ha trovato spazio anche al vertice della 125 Senior, dove Lorenzo Aglietti, sempre con AM Aretina e Husqvarna, ha centrato il successo pur avendo finora disputato una sola prova, occupando l’ottavo posto in campionato.

Seconda posizione per Matteo Colangelo, Pellicorse su Husqvarna, davanti a Pietro Zanchi, Yamaha del Moto Club Bonanni. Quest’ultimo, secondo nella generale, ha raccolto a Cinigiano punti importanti per la propria corsa al vertice.

In MX1 Rider, Andrea Corsini ha confermato il proprio momento positivo. Il pilota Megan Racing su Honda ha conquistato la vittoria e rimane al comando della classifica di campionato.

Alle sue spalle Andrea Ninci, Honda del Moto Club Pellicorse, ha centrato un secondo posto particolarmente importante che coincide anche con la sua attuale posizione nella generale. Terzo di giornata Yuri Perelli, Rosignano su Yamaha, quarto in campionato.

Situazione simile nella MX2 Rider, dove il leader Marco Giannini (foto in alto), portacolori Borgo Santa Rita su Honda, ha imposto il proprio ritmo e conquistato il successo.

Secondo Leonardo Gervasio, Yamaha dell’Hammers Racing Team e diretto inseguitore anche nella classifica generale, mentre il terzo posto è andato al compagno di squadra Kevin Botti, attualmente quarto nel campionato.

Nella MX1 Veteran la vittoria è andata a Tommaso Lilli, Pegaso su Husqvarna, che con questo risultato prova a recuperare terreno dalla quinta posizione occupata nella generale.

Alle sue spalle Emanuele Minucci, KTM del Moto Club Pellicorse, ha consolidato con il secondo posto una stagione che lo vede secondo in campionato. Terza posizione per Vincenzo Spanò, KTM del Moto Club La Rocca Asd, che mantiene invece il comando della graduatoria.

Nessuno meglio di Marco Bertini, Pellicorse su Honda, nella categoria MX1 Superveteran. Pur avendo disputato una sola prova, Bertini sale al quinto posto della generale. Alle sue spalle hanno terminato Marco Zeppi, Honda della Torre della Meloria e leader del campionato, e Silvio Rossi, AM Aretina su KTM, secondo nella classifica stagionale.

Tra gli MX1 Master, Maurizio Ghezzi, All Sports su Yamaha, ha conquistato la vittoria davanti a Gianni Frullini, KTM dell’Hammers Racing Team. Frullini conserva il comando del campionato, mentre Ghezzi è terzo nonostante una sola prova disputata.

In MX2 Veteran il successo di giornata è andato a Manuel Beconcini, Rosignano su KTM, che con una sola presenza sale al terzo posto della generale. Secondo il grossetano Simone Lorenzoni, Honda della Torre della Meloria, che rimane leader del campionato, davanti a Gianni Biagini, Siena su TM, attualmente secondo.

Nella MX2 Superveteran nuova affermazione per Gabriele Fondelli. Il portacolori del Moto Club La Rocca Asd, in sella alla Kawasaki, ha conquistato il successo e resta al comando della classifica.

Alle sue spalle ha chiuso Andrea Platini, GasGas e fuori regione, mentre il terzo posto è stato ottenuto da Andrea Benedetti, Kawasaki del Moto Club Prato, quarto nella graduatoria stagionale.

La gara femminile ha visto imporsi la brava Alice Dello Sbarba, GasGas del MR Jump MX Racing. Seconda posizione per Alessia Casasola, Hammers Racing Team, mentre sul terzo gradino del podio è salita Carlotta Panchetti, portacolori Megan Racing su TM, piazzamento comunque prezioso quest’ultimo per Panchetti, che mantiene il comando della classifica di campionato. Casasola occupa la terza posizione, mentre Dello Sbarba è quarta.

Nella MX1 Challenge, categoria con un solo concorrente al via, il successo è andato a Marco Puccietti, Honda del Moto Club Pellicorse, che guida anche la classifica. Più combattuta la MX2 Challenge, dove Nico Ricciarini, Torre della Meloria su Kawasaki, ha preceduto Andrea Solai, KTM del Moto Club Pellicorse, e Lorenzo Pietro Pierini, Honda del Moto Club Nannelli. Ricciarini occupa attualmente il secondo posto in campionato, Solai il terzo, mentre Pierini è diciannovesimo.

Non sono mancati contenuti importanti anche nelle categorie giovanili. Nella 85 Junior, Ettore Milighetti, KTM del Moto Club Castiglion Fiorentino Fabrizio Meoni, ha conquistato la vittoria rafforzando il proprio primato in campionato. Secondo Enea Baracani, Erresse su KTM, quinto nella generale, mentre Leonardo Monnanni, anch’egli portacolori del Fabrizio Meoni, ha chiuso terzo ed è terzo anche nella classifica stagionale.

La 85 Senior ha premiato Matteo Finocchiaro, KTM del Blackswan MX, leader del campionato. Alle sue spalle Lorenzo Porciatti, AM Alta Valdelsa, e Gabriele Borgognoni, Erresse: rispettivamente quarto e terzo nella generale.

Nella 65 Cadetti, Valentino Squarcialupi, AM Aretina su KTM, ha fatto sua la vittoria e mettendo nel carniere altri punti utili per consolidare il comando del campionato. Seconda posizione per Brando Carenna, Husqvarna del Moto Club Pellicorse, che conferma anche il secondo posto nella generale, davanti a Matteo Tomei, Perla del Tirreno su Husqvarna, terzo sia a Cinigiano sia nella classifica stagionale.

A chiudere il quadro è stata la 65 Debuttanti, dove Niccolò Tellini (foto in basso), Yamaha del Moto Club Castiglion Fiorentino Fabrizio Meoni, ha preceduto Nathan Santoni, KTM del MR Jump MX Racing, e Brando Tarroni, compagno di club sempre su KTM.

Tellini consolida così la leadership della categoria, mentre Santoni resta secondo in campionato.

Il round di Cinigiano ha dunque rispettato le attese, mettendo insieme partecipazione, confronto sportivo e una lunga serie di risultati destinati a incidere sulla fase conclusiva dei campionati.

Per alcuni leader è stata l’occasione di rafforzare la propria posizione; per gli inseguitori, invece, quella di mantenere aperta la corsa ai titoli e ai podi finali.

Sul fondo del Santa Rita, Toscana e Umbria hanno ancora una volta trovato terreno comune per un confronto acceso e tecnicamente interessante.

Con 120 piloti al cancelletto e numerose classifiche ancora aperte, la stagione 2026 entra adesso nel tratto nel quale ogni partenza, ogni posizione conquistata e ogni punto raccolto possono fare la differenza. Per il circuito maremmano intanto, la nuova gestione ha accompagnato un ritorno al campionato che rappresenta un primo, importante passo nel percorso di rilancio dell’impianto.