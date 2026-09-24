GROSSETO – Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia-Prato, è il nuovo presidente di Confcommercio Toscana. L’elezione è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio regionale dell’associazione, che ha rinnovato gli organi e dato avvio alla nuova consiliatura.

Nella nuova Giunta regionale entra anche Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, con il ruolo di amministratore, insieme a Francesca Marcucci, presidente di Confcommercio Livorno, vicepresidente vicaria; Stefano Bernardini, presidente di Confcommercio Siena; Ademaro Cordoni, presidente di Confcommercio Lucca e Massa-Carrara; Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Pisa, in qualità di vicepresidenti.

La nuova governance rafforza la rappresentanza dei diversi territori all’interno di Confcommercio Toscana e avvia una nuova fase nel segno della condivisione e della valorizzazione delle specificità delle province.

“Questa nuova governance riconosce pienamente il valore della rappresentanza territoriale e offre anche alla nostra provincia l’opportunità di vedere adeguatamente valorizzato il proprio ruolo all’interno del sistema regionale – commenta Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto -. È una responsabilità che assumiamo con spirito costruttivo, per portare ai tavoli istituzionali le esigenze e le proposte delle imprese che rappresentiamo. A Gianluca Spampani rivolgo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che sapremo collaborare nell’interesse delle imprese e dei territori”.

Il futuro delle città e dei distretti urbani, e il valore economico, sociale e occupazionale generato dalle attività commerciali e di servizio, sono tra le priorità individuate dalla nuova Giunta. Nel nuovo mandato particolare attenzione sarà dedicata alle politiche per i distretti del commercio come strumento per favorire la collaborazione tra imprese e istituzioni e contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale. Un altro asse strategico sarà il turismo, tra i principali motori dell’economia maremmana e regionale.

La nuova Confcommercio Toscana vuole promuovere una strategia capace di valorizzare l’articolazione dell’offerta toscana e tradurre la crescita dei flussi in valore diffuso per imprese e territori.

Trasversale a queste priorità sarà poi il tema delle infrastrutture, a partire dalla mobilità delle persone e delle merci per favorire la capacità della Toscana di essere connessa al resto del Paese e ai mercati internazionali.