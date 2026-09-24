GROSSETO – Torna la “Franco Falconi Cup”, con un’edizione ricca di spunti. L’appuntamento è per sabato 26 settembre, a partire dalle 16, sul campo sportivo di via Australia. La manifestazione sportiva nel ricordo di Franco Falconi, storico allenatore e dirigente della Nuova Grosseto Barbanella, manderà in campo tanti giovani calciatori.

Il torneo, riservato al primo anno della categoria Pulcini, ovvero i nati nel 2017, vedrà la partecipazione di società come Atletico Maremma, InvictaSauro e Roselle, oltre ai padroni di casa della Nuova Grosseto Barbanella. L’evento servirà anche da inaugurazione ufficiale del nuovo manto erboso in sintetico, dopo l’investimento effettuato dalla società e che ha visto, durante l’estate, apportare notevoli migliorie alla struttura.

Alle 19:45 è invece prevista la presentazione della formazione Juniores e della prima squadra che quest’anno è tornata a partecipare ai campionati FIGC con l’iscrizione alla terza categoria. Per le 20 è atteso il fischio d’inizio di una gara molto particolare: quella tra le vecchie glorie della Nuova Grosseto Barbanella e la formazione del Finanzia&Friends. Nell’intervallo del match, infine, è prevista la sfilata e la presentazione di tutte le squadre del settore giovanile e della scuola calcio della Nuova Grosseto Barbanella.

“Nel nome di Franco da sempre e per sempre, con il calcio nel cuore – dice Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – perché il segno che ha lasciato nella nostra società è indelebile. Da allenatore ha formato sul campo tanti giovani ragazzi che adesso sono diventati uomini, da dirigente ha rappresentato un pilastro della nostra società sportiva. Per questo l’evento in programma sabato racchiude tanti elementi diversi, ma uniti in quella che può essere definita una festa del calcio, con semplicità e passione”.