FOLLONICA – Oltre 9mila presenze in tre giorni e più di 10mila visitatori per la mostra “Diabolik – l’anima in nero”. Si chiude con numeri da record la seconda edizione di Follomix – Fiera del fumetto e del collezionismo di Follonica partita il 18 e chiusasi il 20 settembre.

La manifestazione ha registrato complessivamente 9.072 presenze, raddoppiando i risultati dello scorso anno e consolidandosi, già alla seconda edizione, come un appuntamento culturale di riferimento per Follonica e per il territorio. Un successo costruito attraverso un programma ancora più ricco e articolato, con la Nona Arte al centro della manifestazione e incontri molto partecipati con professionisti, autori ed esperti del settore come Ivo Milazzo, Luca Raffaelli, Sergio Cappella e Davide Barzi.

«Voglio ringraziare l’Associazione Follomix, tutti gli organizzatori e in particolare Francesco Bertelli – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – da una sua intuizione e dalla passione di un gruppo di lavoro affiatato è nata una manifestazione nella quale, come Amministrazione comunale, abbiamo creduto fin dal primo momento e che abbiamo scelto di sostenere con convinzione. I numeri di questa seconda edizione dimostrano che quella scelta è stata giusta: in appena due anni Follomix è cresciuta enormemente, conquistandosi uno spazio importante nel panorama culturale della nostra città e riuscendo ad attirare a Follonica migliaia di persone. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: sostenere idee, associazioni e iniziative capaci di creare cultura, partecipazione e attrattività».

«Il dato più significativo non è soltanto il numero delle presenze, ma la partecipazione che Follomix è riuscita a generare – sottolinea l’assessore alla Cultura Stefania Turini – quando un evento riesce a coinvolgere migliaia di persone, a richiamare giovani, famiglie, appassionati e curiosi, vuol dire che ha saputo costruire un rapporto autentico con il pubblico. È questa la cultura che vogliamo sostenere: aperta, capace di suscitare interesse e di uscire da ogni forma di autoreferenzialità, mettendosi in relazione con la città e con persone che magari non frequentano abitualmente gli appuntamenti culturali tradizionali. Follomix sta crescendo proprio perché riesce a parlare a pubblici diversi e a trasformare la cultura in partecipazione».

Follomix ha saputo coinvolgere pubblici e generazioni diverse grazie a una proposta a 360 gradi: grande partecipazione per l’Area Gaming, con i tornei curati da Comix Caffè, e per il mondo Cosplay, con la gara organizzata in collaborazione con IncanTales, che sabato 19 settembre ha riempito la Sala Allegri.

Molto apprezzata anche la parte dedicata all’intrattenimento, con l’energia delle sessioni di K-Pop Random Dance di domenica 20 settembre.

A chiudere la manifestazione è stato l’incontro dedicato alla presentazione dell’albo speciale di Diabolik “Il tesoro della Granduchessa”, con la partecipazione degli autori Francesco Bertelli, Davide Barzi, Daniele Statella e Gigi Baldassini.

Numeri eccezionali anche per la mostra “Diabolik – l’anima in nero”, che è rimasta aperta dal 4 luglio al 20 settembre, e che ha concluso il proprio percorso espositivo superando i 10mila visitatori.

«L’Associazione culturale Follomix esprime enorme soddisfazione per lo straordinario riscontro ottenuto anche in questa seconda edizione – sottolinea Francesco Bertelli, presidente dell’Associazione Culturale Follomix – questi risultati sono la dimostrazione dell’intenso lavoro che l’associazione porta avanti durante tutto l’anno. A nome mio e di tutti i soci desidero rivolgere un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Follonica e a tutti i partner e gli enti che hanno reso possibile questa seconda edizione: Comix Caffè, Associazione ANAFI, uBC Magazine, IncanTales, K-Pop Random Dance, Amici Fumetti e Dintorni, Aloha Beach di Follonica, AVIS Follonica, Freestyle e il Carnevale di Follonica».

Il successo della seconda edizione rappresenta già il punto di partenza per il prossimo appuntamento, del 2027, è già stato aperto il cassetto dei sogni per la terza edizione di Follomix.