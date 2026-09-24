FOLLONICA – «Una settimana fa Follonica ha aperto le porte di due nuove scuole: il Polo 0-6 al Parco Centrale e la nuova Rodari a Senzuno. Una notizia bella e importante per la nostra città. Dopo le fotografie, i nastri e i discorsi inaugurali, crediamo sia importante ricordare una cosa molto semplice: le opere pubbliche non si realizzano da sole». Così si legge nella nota dei gruppi consiliari di centrosinistra, Pd, Follonica a Sinistra e Lista Pecorini.

«Dietro due scuole nuove ci sono anni di progettazione, risorse, procedure amministrative, gare, cantieri, verifiche, collaudi e una quantità enorme di lavoro quotidiano. Un lavoro che spesso non si vede, perché viene svolto negli uffici comunali, lontano dai riflettori, ma che è indispensabile perché un progetto possa diventare realtà».

«Per questo vogliamo rivolgere un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Follonica, alle professionalità tecniche e amministrative e, in particolare, all’Ufficio Lavori Pubblici, che ha seguito questi interventi e contribuito a trasformare progetti e decisioni in due scuole oggi aperte e funzionanti. Un lavoro che, a nostro avviso, merita di essere raccontato e riconosciuto insieme al risultato finale».

«Una città si misura anche dalla qualità dei luoghi in cui bambine e bambini crescono, imparano, fanno domande, costruiscono relazioni e diventano cittadine e cittadini. E la scuola pubblica è uno dei luoghi nei quali una comunità può ridurre le disuguaglianze e rendere più uguali le opportunità. È un servizio essenziale per le famiglie, per chi insegna, per chi lavora nella scuola e, più in generale, per tutta la città».

«Due scuole nuove raccontano anche una precisa idea di città: quella immaginata e costruita dalla Giunta Benini, attraverso un percorso di progettazione condiviso con le insegnanti, le dirigenti dei due comprensivi scolastici e tutta la comunità educante, mettendo al centro le esigenze e una visione della scuola come spazio aperto, inclusivo e capace di guardare al futuro».

«Oggi quelle scelte sono diventate spazi vissuti ogni giorno da bambine, bambini, famiglie e personale scolastico. Ed è forse questo il modo più concreto per misurare il valore di un progetto: quando smette di essere un progetto e diventa parte della vita di una comunità».