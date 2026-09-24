FOLLONICA. Dopo 38 anni al Comune di Follonica, Maria Elena Paganone raggiunge il meritato traguardo della pensione. Per l’occasione, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani le ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione comunale, come segno di riconoscenza per il lungo percorso professionale svolto all’interno dell’Ente.

Nel corso degli anni Paganone ha rappresentato un punto di riferimento per il funzionamento del Consiglio comunale e per gli organi politici, accompagnando con competenza, disponibilità e professionalità amministratori appartenenti a stagioni diverse della vita della città.

“Per tanti amministratori Maria Elena è stata un punto di riferimento, una presenza capace di coniugare esperienza, disponibilità e grande umanità – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – personalmente ho avuto la fortuna di costruire con lei un rapporto di stima e affetto sincero. A nome dell’Amministrazione e mio personale, la ringrazio per tutto quello che ha dato al Comune di Follonica e le auguro di vivere con serenità ed entusiasmo questa nuova fase della sua vita”.

Al ringraziamento si unisce il vicesindaco con delega al Personale, Danilo Baietti: “Trentotto anni rappresentano una parte importante della storia professionale di una persona e anche della vita di un Ente. Maria Elena ha attraversato tanti cambiamenti mantenendo sempre competenza, senso delle istituzioni e disponibilità verso colleghi e amministratori. Il nostro ringraziamento è quindi non soltanto per il lavoro svolto, ma anche per il contributo umano che lascia all’interno del Comune. A lei va il nostro più affettuoso augurio per la pensione”.