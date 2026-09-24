Foto di repertorio

MARINA DI GROSSETO – Marina di Grosseto si prepara ad accogliere una nuova edizione de “La Corsa dei Forti”, gara podistica in programma domenica 4 ottobre dalle 10, con partenza dal Forte San Rocco. L’iniziativa sarà realizzata in coorganizzazione con la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con l’obiettivo di promuovere lo sport e valorizzare il territorio attraverso un appuntamento aperto alla partecipazione e alla vita della comunità.

“Eventi come La Corsa dei Forti – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – dimostrano quanto lo sport possa essere uno strumento importante per vivere e valorizzare il territorio. La collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare ci permette di sostenere un’iniziativa capace di coinvolgere cittadini, sportivi e visitatori. Il 4 ottobre Marina di Grosseto sarà protagonista di una giornata di sport e partecipazione, in un contesto di grande valore come quello del Forte San Rocco”.

Per lo svolgimento dell’evento il Comune metterà a disposizione alcune agevolazioni e servizi, tra cui l’esenzione dal canone per l’occupazione del suolo pubblico e la fornitura di energia elettrica e transenne.

“La Corsa dei Forti – ha concluso Fabrizio Rossi, assessore allo Sport – è un appuntamento che unisce sport, partecipazione e valorizzazione del nostro territorio. Siamo felici di sostenere questa iniziativa e di collaborare con la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare per portare a Marina una giornata dedicata allo sport e alla comunità. Invitiamo cittadini e appassionati a partecipare e a vivere insieme questa bella occasione”.