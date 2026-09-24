GROSSETO – 30 anni e una carriera costruita grazie alla formazione: partita dalla pasticceria, passata dal Centro per l’impiego, arrivata oggi a gestire il marketing di una delle poche multinazionali di Grosseto. Eleonora Capecchi è la prova vivente che un percorso tecnico può cambiare una vita professionale. Prova anche che la Maremma, con la sua identità agroalimentare, può essere insieme punto di partenza e punto d’arrivo.

Diplomata all’istituto commerciale nel 2014, Eleonora lavorava come pasticciera quando un’allergia cutanea ai prodotti utilizzati nel settore l’ha costretta a fermarsi. Non ha voluto però abbandonare l’agroalimentare, il comparto che sentiva suo. È stato proprio il Centro per l’impiego a suggerirle una strada nuova: il percorso Its dell’Eat academy, a cui si è iscritta nel 2017.

Da lì, la svolta è stata rapida. Appena diplomata è entrata in Latte Maremma, prima donna nel commerciale dell’azienda, dove in cinque anni è diventata responsabile Gdo per l’area sud-est della Toscana. Poi l’opportunità di spostarsi sul marketing strategico e, da due anni, il ruolo attuale nell’ufficio marketing di Eurovinil, azienda multinazionale della nautica diportistica. Un cambio di settore che non ha spaventato i selezionatori: nonostante il percorso Its fosse orientato all’agroalimentare, il curriculum è risultato comunque appetibile grazie alle numerose competenze trasversali acquisite durante il corso.

L’Its le ha anche aperto le porte a esperienze fuori provincia, con esperienze in aziende nel bolognese e in Spagna, con un Erasmus Plus. Ma la scelta di restare in Maremma è stata consapevole: «una terra unica», la definisce, quella dove è nata.

Il legame con il settore agroalimentare, tuttavia, non si è mai interrotto: da due anni Eleonora è presidente di un’associazione a Castiglione della Pescaia dedicata a eventi di enogastronomia. E il cerchio si chiude anche in aula: l’Its le ha permesso di entrare nel circuito dei docenti, portando lezioni nelle scuole superiori insieme ad altre agenzie formative.

Le quattro domande a Eleonora

Tra tante opzioni dopo il diploma, perché hai scelto proprio un percorso tecnico all’Its Eat Academy invece dell’università tradizionale?

Il fatto che durasse due anni invece che di più, e che fosse molto improntato al lato pratico delle cose: entravi subito a contatto con le aziende. Anche il colloquio conoscitivo per sapere del corso fu un aspetto che mi piacque molto. Molti professori sono imprenditori, e poi c’è l’opportunità di stage con molte ore. Se ti crei un networking solido, fatto di persone reali, vale molto più di alcuni titoli di studio. Così scelsi di investire nel mio futuro.

Qual è stata quella competenza o quello strumento specifico che hai imparato in aula e che ti ha fatto dire “Ok, sono pronta per lavorare”?

Ho avuto docenti che mi hanno subito improntato a gestire e utilizzare strumenti come Meta Business suite, uno strumento che è stato fondamentale per iniziare. Allo stesso modo mi sono tornati subito utili gli strumenti per condurre una ricerca di mercato, per lo più gratuiti, una cosa che mi ha portato da subito a poter sviluppare piccole strategie. Mi è capitato di fare consulenze anche a piccole attività grossetane, e grazie a questi strumenti ero già all’altezza di affrontare le varie problematiche.

Quanto tempo è passato dalla consegna del diploma alla firma del tuo primo contratto? Come ti ha supportato l’Academy nel creare un ponte con le aziende del territorio?

Quasi immediato, tre mesi. L’Its mi mise in contatto direttamente con l’azienda perché era tra quelle che ricercavano figure lavorative. L’Eurovinil poi è stata una svolta inaspettata, una delle poche multinazionali su Grosseto. Nel marketing mi occupo di tutto, dal tradizionale all’online. Proprio in questi giorni siamo al Salone Nautico, e l’esperienza maturata con l’Its mi è servita molto.

Il 1° ottobre ci sarà il Future Day, con momenti di networking tra aziende e studenti. Qual è il tuo consiglio più onesto a chi sta leggendo ed è ancora indeciso se partecipare o meno?

Nella vita si deve essere sempre curiosi. L’ITS è un investimento per il futuro, ha costi davvero accessibili, e ci sono anche borse di studio per gli stage. In due anni di formazione Its puoi fare un salto di qualità professionale notevole e imparare direttamente dai professionisti. L’arma vincente è che i docenti sono appunto spesso professionisti del settore e ti portano subito nell’ottica pratica del lavoro, piuttosto che in quella teorica. Il contatto con le aziende rimane un punto chiave.

L’appuntamento da non perdere: il Future day

L’Its Eat Academy Future day si terrà giovedì 1° ottobre, dalle 16:30 alle 18:30, nella sede dell’Academy in via Giuseppe Scopetani 6, alla Cittadella dello Studente di Grosseto. Non un semplice open day, ma un momento di confronto reale tra formazione e aziende. Dopo i saluti istituzionali è prevista una tavola rotonda su imprese, formazione e comunicazione, le testimonianze dei diplomati oggi inseriti nel mondo del lavoro (come quella di Eleonora) la cerimonia di consegna dei diplomi e, a chiudere, un momento di networking tra docenti, aziende e partecipanti.

L’evento è aperto a studenti delle superiori, diplomati, famiglie e a chiunque voglia riqualificare il proprio percorso professionale. L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione tramite il modulo disponibile sul sito della Fondazione Eat.