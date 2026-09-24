MASSA MARITTIMA – Aperto il bando per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile al Falusi. Un’opportunità di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 20 ottobre 2026.

Il bando: le principali informazioni

L’Istituto Giovanni Falusi di Massa Marittima indice un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno presso la Rsa Falusi di Massa Marittima di un istruttore amministrativo contabile.

La figura selezionata sarà assegnata al settore “Affari generali e risorse finanziarie” dell’Istituto e svolgerà attività amministrative e contabili secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento inPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per individuare la procedura, i candidati dovranno cliccare nella sezione “concorsi” dalla home del proprio profilo personale e digitare il codice concorso FALUSI/005/MASSA seguendo le indicazioni per la compilazione e l’invio della domanda.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 14.00 di martedì 20 ottobre 2026.

La procedura concorsuale prevede una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico e una prova orale. Qualora il numero delle domande sia superiore a 30, l’Istituto potrà procedere a una prova preselettiva. Le comunicazioni relative all’ammissione, alle date e alle sedi delle prove e agli esiti della selezione saranno pubblicate sul Portale inPA e sul sito istituzionale dell’A.S.P. Istituto G. Falusi, nella sezione dedicata ai bandi di concorso.

Il bando integrale, con tutti i requisiti di partecipazione, le modalità di svolgimento delle prove e le indicazioni per la candidatura, è disponibile:

sul Portale del reclutamento inPA: www.inpa.gov.it ;

; sul sito dell’A.S.P. Istituto G. Falusi: www.istitutofalusi.org, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Bandi e Avvisi in corso”.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Amministrativi dell’A.S.P. Istituto G. Falusi, in via Pizzetti 1/A, Massa Marittima, al numero 0566 904304 oppure all’indirizzo email [email protected].