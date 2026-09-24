GROSSETO. Il Bonus Estate torna anche quest’anno, ma per meno famiglie. Per avere il contributo sui centri estivi la soglia Isee scende da 40mila a 30mila euro.

«Va dato atto all’assessora Angela Amante di aver confermato il bonus», dichiarano i consiglieri comunali del Partito Democratico. «E non crediamo che restringere la platea sia stata una sua scelta. La risposta va cercata nel bilancio, cioè nelle scelte dell’assessorato guidato da Simona Rusconi di ridurre di 25mila euro i contributi per il diritto allo studio che viene usato per il progetto Bonus Estate. È su quei 25mila che si decide quanto spazio dare ai bambini e alla scuola, una misura nata per aiutare le famiglie a conciliare lavoro e figli non può trasformarsi in un aiuto per pochi. Con la soglia del 2025, quasi una domanda su cinque stava nella fascia che adesso resta fuori».

Il centro estivo non è un lusso, serve a chi lavora: a giugno la scuola chiude, i genitori no. Va data sicuramente precedenza alle famiglie in difficoltà ma non possiamo neanche dimenticare che chi sta tra 30 e 40mila euro di Isee non naviga nell’oro e magari per un doppio impegno lavorativo non può fare a meno di un servizio che d’estate diventa necessario. Peraltro, questa misura serve proprio a compensare la mancanza di centri estivi pubblici, richiesta che il PD da tempo ha messo sul tavolo.

Aiutare prima chi ha meno è giusto ma la scelta vera non è fra le famiglie più fragili e le altre: è quanto il Comune decide di investire sulle famiglie tutte. Già l’anno scorso il fondo non bastava e il rimborso reale si è fermato ben sotto quanto indicato dall’avviso. Le famiglie non hanno bisogno di un bonus più stretto, hanno bisogno di un bonus più robusto.

È vero che in un bilancio partite diverse tra loro non si compensano ma avremmo preferito vedere tagli alla manifestazione “A spasso nel Medioevo” che al Bonus Estate.

«Non lo diciamo per fare polemica», concludono i consiglieri Pd. «Lo diciamo perché c’è ancora tempo. Chiediamo all’assessora Rusconi di dire con chiarezza quante risorse proprie il Comune mette nel Bonus Estate 2026 reintegrando quelle per il diritto allo studio, potendo così almeno riportare la soglia a 40mila euro e di graduare il rimborso per fasce Isee, dando di più a chi ha meno senza lasciare fuori nessuno.