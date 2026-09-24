La cena di Shabbat non è una normale cena del venerdì sera, perché segna l’inizio del giorno di riposo e crea uno spazio separato dalla settimana appena conclusa: si interrompono le attività quotidiane, la tavola viene preparata con cura e il pasto acquista un significato familiare e comunitario.

Chi partecipa per la prima volta può incontrare gesti e tempi poco familiari, dal Kiddush alla benedizione sul pane. Per chi vuole approfondire i piatti tipici della cucina giudaico-romanesca, sul sito di Ba’ Ghetto è possibile trovare i menù dei ristoranti e le informazioni dedicate allo Shabbat.

Non tutte le famiglie e le comunità seguono esattamente le stesse consuetudini: esistono differenze legate alle origini, al grado di osservanza e alle tradizioni locali; la struttura della tavola, però, conserva alcuni elementi riconoscibili.

Che cos’è lo Shabbat e quando comincia

Lo Shabbat inizia al tramonto del venerdì e termina la sera del sabato. È un tempo dedicato al riposo, alla preghiera e alla vita familiare, durante il quale i praticanti si astengono dalle attività considerate lavoro dalla legge religiosa.

La cena viene preparata prima del suo inizio, proprio perché durante lo Shabbat non si cucina nel modo abituale. Anche in un ristorante kosher l’organizzazione deve quindi tenere conto dei tempi della festività, oltre che delle regole alimentari.

La tavola è apparecchiata in modo più curato rispetto a un pasto ordinario, e non si tratta soltanto di eleganza: rendere speciale la cena è un modo per distinguere lo Shabbat dagli altri giorni.

Come inizia la cena di Shabbat

L’ingresso nello Shabbat è segnato dall’accensione delle candele, che avviene prima del tramonto ed è accompagnata da una benedizione. Seguono, secondo la tradizione della famiglia o della comunità, preghiere e canti come lo Shalom Aleichem.

Prima del pasto viene recitato il Kiddush, la benedizione sul vino o sul succo d’uva che santifica lo Shabbat. Anche qui, non si tratta di un semplice brindisi, ma dell’indicazione del passaggio dal tempo ordinario al giorno di riposo.

Dopo il Kiddush si compie il lavaggio rituale delle mani. In molte comunità, da quel momento si evita di parlare fino alla benedizione sul pane, l’Hamotzi.

Perché sulla tavola ci sono due challah

Sulla tavola si trovano tradizionalmente due pani interi, spesso intrecciati e coperti da un telo. Sono le challah, il pane dello Shabbat. La presenza di due pani ricorda la doppia porzione di manna che, secondo il racconto dell’Esodo, veniva raccolta il venerdì affinché non fosse necessario farlo durante il giorno di riposo. Dopo la benedizione, la challah viene tagliata o spezzata, distribuita ai presenti e spesso accompagnata con il sale.

Con questo gesto il pasto può cominciare, perché la condivisione del pane esprime bene il carattere dello Shabbat: la tavola non è soltanto il luogo in cui si mangia, ma quello in cui la famiglia e gli ospiti si ritrovano.

Cena kosher e cena di Shabbat non sono sinonimi

Una cena kosher rispetta le regole della kasherut, che stabiliscono quali alimenti siano ammessi e come debbano essere preparati. Una cena di Shabbat aggiunge a queste norme un insieme di tempi, benedizioni e gesti legati al giorno di riposo.

Le due cose, quindi, non coincidono: un pasto può essere kosher senza essere una cena di Shabbat; al contrario, una tavola di Shabbat osservante deve rispettare anche la kasherut.

Tra le regole più note c’è la separazione tra carne e latticini. Cambiano di conseguenza ingredienti, stoviglie e composizione del menu di Shabbat. In un pasto di carne, per esempio, non vengono serviti formaggi o dessert preparati con latte; per chiudere la cena si possono scegliere dolci parve, cioè neutri rispetto a carne e latticini.

Che cosa si mangia durante lo Shabbat

Non esiste un unico menù valido per tutte le comunità, le ricette cambiano in base alla provenienza familiare e geografica: una tavola ashkenazita può essere molto diversa da una sefardita o giudaico-romanesca.

Più che una lista fissa di piatti, contano il carattere festivo del pasto e la preparazione anticipata. La cena può comprendere antipasti, pane, portate di carne o pesce, contorni e dolci compatibili con il tipo di menu scelto.

Nella cucina giudaico-romanesca, lo Shabbat incontra sapori sviluppati a Roma nel corso dei secoli. Tuttavia, non tutti i piatti giudaico-romaneschi sono automaticamente legati alla cena del venerdì: tradizione culinaria e rito religioso si intrecciano, ma non sono la stessa cosa.

Come comportarsi a una cena di Shabbat

Chi viene invitato o prenota in un ristorante non deve conoscere tutte le formule! È sufficiente rispettare i tempi della tavola, attendere la conclusione delle benedizioni e seguire le indicazioni di chi conduce il pasto.

Durante il lavaggio rituale e prima della challah può esserci un breve momento di silenzio; non è imbarazzo, ma parte del rito. La cena di Shabbat invita soprattutto a rallentare. Le benedizioni, il pane condiviso, i canti e la conversazione trasformano il pasto in un momento che unisce regole religiose e piacere della convivialità, senza ridurre lo Shabbat a una semplice esperienza gastronomica.