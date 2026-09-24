CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una donna di 74 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, sulla strada delle Strette, tra il comune di Castiglione della Pescaia e quello di Grosseto.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che dai Ponti di Badia passa dall’Ampio e arriva sino al Grilli.

La dinamica

L’auto con a bordo la sola autista, ha sbandato, andando a sbattere contro una colonna in muratura che sostiene un cancello. A causa dell’impatto si è aperto anche l’air bag. La donna avrebbe riportato la frattura degli arti.

I soccorsi

Sul posto la Croce rossa di Castiglione della Pescaia che ha preso in carico la donna prestando le prime cure e trasportandola in ospedale al Misericordia di Grosseto.